Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: 'Dolar 4'e çıktı' algısı yanlış

ABD'nin Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi getirmesiyle yükselen dolar 4.036'yı görerek rekor kırmıştı. Dolar, haftanın son günü saat 10.00 itibarıyla 3.96 seviyesinde seyrediyor.
Ertem ayrıca şunları söyledi:
- Türkiye ekonomisi ısınmıyor, istikrarlı ve kapsayıcı bir büyümeyi gerçekleştiriyor.
- Merkez Bankası piyasayı çok iyi takip ediyor, gereken herşeyi yapıyor ve yapacaktır da, endişeye mahal yok.
- Stagflasyon tuzağına çekilmek istendiği doğru, ancak kimse endişe etmesin bu tuzağa düşmeyeceğiz.
- TCMB'nin uyguladığı politikalar sıkılaştırma ve enflasyon hedefleri doğrultusunda yerindedir.
- Maliye Bakanlığı'nın tasarrufudur ama Türkiye hala büyümeyi destekleyen bir maliye politikası çerçevesine sahiptir ve bunu rahatlıkla uygulayabilir.
- Dünyanın en istikrarlı ve bütçesi, mali tarafı sağlam ülkelerden biriyiz.
- Büyüme politikasına devam edeceğiz, bütçede de hareket alanı çok geniş.
- Kurdaki oynaklık hiç önemli değil, piyasa dinamikleriyle çözülebilecek oynaklıklardır, sorun olarak görmüyorum.
- 2018'in ikinci yarısında tek haneli enflasyon göreceğiz.
- Türkiye'nin döviz sorunu yok.
- Türkiye ekonomisini eski ezberlerle yönetmemeliyiz.
- Türkiye ekonomisi stagflasyondan çok uzakta.
- (Türkiye-ABD ilişkileri) Türkiye'nin 2018-2019 perspektifindeki ekonomik büyümeyi etkileyecek olumsuz siyasi bir gelişme olmasını beklemiyorum.
- Özellikle Türkiye'nin enerji ve diğer stratejik alanlarında ABD'nin Türkiye'den vazgeçecek bir strateji içinde olacağını düşünmüyorum.
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