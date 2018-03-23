Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: 'Dolar 4'e çıktı' algısı yanlış

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, gece saatlerinde tarihinde ilk defa 4 lirayı gören dolar hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Dolar 4'e çıktı algısı yanlış" ifadesini kullanan Ertem, dövizdeki yükselişin aldatıcı olduğunu savunurken "Türkiye ekonomisini eski ezberlerle yönetmemeliyiz" dedi.

TRT Haber'de konuşan Ertem, "Dolar 4'e çıktı algısı yanlış. Dövizdeki yükseliş aldatıcı, oynaklığın kısa zamanda siyasi konjonktürün biraz daha netleşmesi ile ortadan kalkacaktır. Kurdaki hareket, Türkiye ekonomisinin makro temellerine uygunsuz. Dolarda 3.85 üzerindeki çıkışlar spekülatif. Dalgalı kur rejiminde günün sonunda ekonominin temellerine ve genel gidişatına uyumlu optimum bir denge haline geliriz, çok yakında oraya doğru geleceğimizi göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi getirmesiyle yükselen dolar 4.036'yı görerek rekor kırmıştı. Dolar, haftanın son günü saat 10.00 itibarıyla 3.96 seviyesinde seyrediyor.

Ertem ayrıca şunları söyledi: