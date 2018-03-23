'Doğan Kitap ve D&R, Amazon'a satılacak' iddiası

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaştı.

Doğan Medya Grubu'nun satışının KAP'a bildirilmesinin ardından medyada tekelleşme iddiası gündemi meşgul ederken, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Doğan Kitap ve D&R mağazalarının Amazon'a satılacağını iddia etti.

Doğan Medya Grubu, kitap ve müzik sektöründe büyük bir pazara sahip olan D&R mağazalarını dünyaca ünlü https://t.co/4jmI95aqEK'a satacak ve yayıncılık faaliyetlerini tamamen sonlandıracak. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) March 23, 2018

​Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğan Medya Grubu, kitap yayıncılığına da veda edecek. Doğan Kitap ve D&R mağazaları AMAZON.COM'a satılacak" dedi.

Bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNNTük kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu'nu satın alan Demirören grubunun, satın almada başka bir sermaye grubu ile işbirliği yapacağı da belirtiliyor.