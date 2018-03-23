Venezüella, para birimi bolivardan 3 sıfırı atıyor

Venezüella'da hükümet yüksek enflasyonla birlikte para birimi bolivarın değerindeki azalmaya çözüm olarak paradan üç sıfır atma kararı aldı.

© REUTERS/ Marco Bello Venezüella dünyanın ilk devlet destekli kripto parası 'Petro'nun satışına başladı 5

Devlet Başkanı Nicholas Maduro, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, para biriminin değerini korumak üzere 3 sıfırın atılacağını belirtti. Maduro, yeni basılacak banknotların 4 Haziran'dan itibaren piyasaya sürüleceğini açıkladı.

ABD ve Avrupa Birliği'nin ülkeye uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Venezüella'nın acımasız bir ekonomik savaşın kurbanı olduğunu savunan Maduro, "Bolivarı müdafaa etmeliyiz" ifadesini kullandı.

Maduro, yeni basılacak banknotların ülkedeki nakit sıkıntısına çözüm olacağını vurguladı.

#NOTICIA Presidente @NicolasMaduro: Reconversión monetaria y nuevo cono monetario entran en vigencia el 4 de junio https://t.co/q0BGL7f5hf pic.twitter.com/XAQMBC6N4G — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) 23 Mart 2018

Paradan sıfırların atılmasıyla birlikte, geçen yıl kasım ayında sistemdeki mevcut banknotlara ilave olarak basılan 100 bin bolivarlık banknot tedavülden kalkacak. Tedavüle girecek yeni paralar, 2 bolivardan 500 bolivara kadar 8 banknot ve 2 bozuk paradan oluşacak. Paranın kur değeri değişmeyecek.