Şeker fabrikalarının tek talibi, ihaleye katılmaktan vazgeçti

Şeker fabrikalarının özelleştirmesi tartışmaları sürerken, bilinen tek talip olan Çemaş da ihaleye katılmaktan vazgeçti.
Öte yandan Kırşehir Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihalesi için son teklif verme tarihi 4 Nisan 2018 olarak açıklanmıştı.
Şeker fabrikalarının özelleştirme sürecinde bilinen tek talip olan Çemaş Döküm, Kırşehir Şeker Fabrikası ihalesine katılmaktan vazgeçtiğini duyurdu.
Şeker fabrikalarının özelleştirmesi tartışmaları sürerken, bilinen tek talip olan Çemaş da ihaleye katılmaktan vazgeçti.
Öte yandan Kırşehir Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihalesi için son teklif verme tarihi 4 Nisan 2018 olarak açıklanmıştı.
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