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    Axel Springer

    Axel Springer, Doğan Medya Grubu'ndaki ortaklığından çıkacağını açıkladı

    © REUTERS/ Thomas Peter/File Photo
    Ekonomi
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    Alman yayıncılık şirketi Axel Springer, Doğan Medya Grubu'ndaki ortaklığından çıkacağını açıkladı.

    Axel Springer
    © REUTERS/ Thomas Peter/File Photo
    Axel Springer Türkiye'den çekiliyor: Gelişmeler endişe verici
    Doğan Holding'in yazılı ve görsel medyadaki bağlı ortaklıklarının önemli bir kısmındaki paylarının satışı ve devri için, Demirören Holding ile görüşmelere başladığını açıklamasının ardından Axel Springer'in de uzun süredir planladığı bu karar teyit edilmiş oldu.

    Bir şirket sözcüsü, "Bir süredir tamamen çıkma niyetimiz vardı. Bu konuda gerekli anlaşmaları yaptık" dedi.

    Axel Springer, bir süre önce, 2020 ve 2022 yıllarında Doğan medya grubu hisselerinin satışından 171 milyon euro beklediğini söylemişti. Bu gelir, banka garantileriyle desteklenen satma opsiyonlara karşı güvence altına alındı.

    Deniz Yücel
    © AFP 2018/ Kay Nietfeld
    Gazeteci Deniz Yücel hakkında tahliye kararı
    Springer CEO'su Mathias Doepfner, Türkiye'de birçok gazetecinin tutuklanmasının ardından 2016 yılında Axel Springer'in tamamen Türkiye'den çekileceğinin işaretini vermişti.

    Terör örgütü propagandası yaptığı şüphesiyle bir yıl önce Türkiye'de tutuklanan ve geçen ay serbest bırakılan gazeteci Deniz Yücel, Spinger gazetelerinden Die Welt'in muhabiriydi.

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    Etiketler:
    Die Welt, Demirören Grubu, Doğan Grubu, Axel Springer AG, Deniz Yücel, Mathias Doepfner
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