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    Türk lirası

    Türkiye'de zam ve rekor günü

    © REUTERS/ Murad Sezer
    Ekonomi
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    Türk Lirası dolar karşısında son 5 yılda yüzde 100 değer kaybederken, dolar/TL bu sabaha karşı 4 TL'yi aştı. Motorine yapılan 17 kuruşluk zam bugün pompaya yansıdı ve motorin 5 lira 32 kuruşa kadar çıktı. Gram altın 170 lira ile rekor kırdı. Türkiye bugün rekor ve zamlarla tarihe geçti.

    Dolar
    © AA/
    Dolar, kısa süreliğine 4 TL rekorunu kırdı
    Sözcü'nün haberine göre, ABD'nin Çin'e gümrük vergisi getirmesinin küresel ticaret savaşlarını tetikleyeceği endişelerinin küresel risk iştahını olumsuz etkilemesi ardından Japon yatırımcıların pozisyonlarını bozmasıyla dolar/TL gece saatlerinde 4 TL'yi aşarak rekor seviyeyi gördü.

    ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getiren başkanlık protokolünü dün imzaladı. Protokole göre gümrük vergisinin getirileceği ürünlerin büyüklüğü 60 milyar doları bulacak.

    GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Trump'ın kararının ardından gelişmekte olan ülkeler para birimleri arasında en fazla Türk Lirası'nın etkilendiğini söyledi.

    'KUR HAREKETİNİN TAMAMINI AÇIKLAMIYOR'

    Cemil Ertem
    © AA/
    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: 'Dolar 4'e çıktı' algısı yanlış
    Türk Lirası'nın kayıplarını toparlamada sorunlar yaşadığını söyleyen Erkan, şöyle konuştu:

    "ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek gümrük vergilerini açıklamasının ve global piyasaların bu açıklamaların ardından sarsıntı geçirmesinden sonra Asya seansında TRY çiftlerinde çok sert hareketler görüldü. Bu kapsamda USDTRY kuru da 4.03 seviyesi üzerini gördükten sonraki saatlerde 3.96 üzerinde dengelendi. Tabii 4.03 seviyelerinin üzerinin kısa sürede görülmesi ve sonrasında kurun geri çekilmesi finans piyasalarında 'flash crash' olarak nitelendirilen bir hareket… Asya traderlarının aktardığı ise Japon yatırımcının JPYTRY pozisyonlarındaki 'zarar kes' emirlerinin çalışmış olduğu ve bunun anlık sert harekete neden olmuş olabileceği yönünde. Ancak bize göre kur hareketinin tamamını açıklamıyor."

    HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

    Benzi-motorin
    © REUTERS/
    Motorine 17 kuruş zam
    Sözcü'nün derlediği bilgilere göre, Türk Lirası dolar karşısında son 5 yılda yüzde 100 değer kaybetti. Dolar 2013 Ağustos'unda 2 TL'yi 2015 Ağustos'unda 3 TL'yi aşmıştı. Dolar/TL bu sabaha karşı 4 TL'yi aştı. Motorine yapılan 17 kuruşluk zam bugün pompaya yansıdı, motorin 5 lira 32 kuruşa kadar çıktı. Gram altın 170 lira ile rekor kırdı.

    ABD'nin Çin'e gümrük vergisi getirmesinin küresel risk iştahını olumsuz etkilemesiyle küresel hisse senedi piyasalarında görülen satışlar ve dolar/TL'de gece görülen rekor seviyelerin etkisiyle Türkiye hisse senetleri piyasasında da düşüş bekleniyordu. Borsa İstanbul 100 endeksi yüzde 1.2 düşüşte.

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    Etiketler:
    borsa, benzin, Türk lirası, dolar, Türkiye, ABD, Çin
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