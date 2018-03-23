Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faralyalı: Aydın Doğan iyi bir tüccardır

Dünya'dan Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberine göre, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faralyalı aralarında Hürriyet'in de yer aldığı medya organlarının Demirören Grubu'na satışına ilişkin soruları yanıtlayarak, 40 yıllık güzel bir yolculuk yaptıklarını ve uygun zamanda teklifi değerlendirerek satış kararı aldıklarını söyledi.
"Doğan Grubu'nda Hürriyet gazetesi 60 yıllı oldu. Birçok sektöre girdi çıktı, bu da 40 yıllık güzel bir yolculuktu. Dünyada da medya sektörü çok büyük değişimlerden geçiyor. Dolayısıyla bunu da biz uygun zaman diye düşündük. Gelen teklifi değerlendirdik."
'DERGİ GRUBU ŞİMDİLİK KALACAK'
Faralyalı, dergi grubuyla ilgili şu anda bir satış düşünmediklerini kaydederek, şu açıklamayı yaptı:
Faralyalı, satışa ilişkin hislerini ise gözleri dolarak şöyle ifade etti:
"İnsanız ve duyguluyuz. Ben 3 yaşındaydım…. Doğrusu bu sektöre hak ettiği her şeyi sonuna kadar verdiğimizi düşünüyorum, çok huzurluyum, elimizden gelen her şeyi yaptık. Çok öncülük yaptık bu sektöre, zamanıydı."
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