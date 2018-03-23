Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faralyalı: Aydın Doğan iyi bir tüccardır

Dünya'dan Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberine göre, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faralyalı aralarında Hürriyet'in de yer aldığı medya organlarının Demirören Grubu'na satışına ilişkin soruları yanıtlayarak, 40 yıllık güzel bir yolculuk yaptıklarını ve uygun zamanda teklifi değerlendirerek satış kararı aldıklarını söyledi.

Medya grubunun piyasa değerinin altında bir fiyata satıldığına yönelik bir soru üzerine, "Aydın Bey çok iyi tüccardır malının değerini her zaman korumuştur. Dolayısıyla bunu öyle düşünmüyorum" yanıtını veren Faralyalı, şöyle devam etti:

"Doğan Grubu'nda Hürriyet gazetesi 60 yıllı oldu. Birçok sektöre girdi çıktı, bu da 40 yıllık güzel bir yolculuktu. Dünyada da medya sektörü çok büyük değişimlerden geçiyor. Dolayısıyla bunu da biz uygun zaman diye düşündük. Gelen teklifi değerlendirdik."

'DERGİ GRUBU ŞİMDİLİK KALACAK'

Faralyalı, dergi grubuyla ilgili şu anda bir satış düşünmediklerini kaydederek, şu açıklamayı yaptı:

© AP Photo/ Murad Sezer Doğan Medya, Demirören'e satıldı

"Dergi grubunda şu anda bir satış yok. Blue TV'de grupta kalacak. Daha çok geleneksel medyanın dışında şeyler yapacağız. Daha çok yeni…. Oturucağız, stratejik bir plan yapacağız. Mevcut olduğumuz sektörler var; enerji, perakende, sanayi… Bizim hikayemizde her zaman doğru dönemde doğru satın alımlar var. Türkiye'ye çok güveniyoruz, inanıyoruz. Bu nedenle iyi fırsatlar çıkacaktır, biz Türkiyeyiz sonuçta.

Faralyalı, satışa ilişkin hislerini ise gözleri dolarak şöyle ifade etti:

"İnsanız ve duyguluyuz. Ben 3 yaşındaydım…. Doğrusu bu sektöre hak ettiği her şeyi sonuna kadar verdiğimizi düşünüyorum, çok huzurluyum, elimizden gelen her şeyi yaptık. Çok öncülük yaptık bu sektöre, zamanıydı."