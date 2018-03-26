Dört yılda 430.000 esnaf iflas etti

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu verilerine göre, bu yılın ilk iki ayında 20.308 esnaf iflas bayrağını çekti. 2014’ten 2018’e iflas eden esnaf sayısı da 430.275 oldu.

© Fotoğraf: DHA Yılın ilk altı ayında 50 bini aşkın esnaf iflas etti

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, ekonominin belkemiğini oluşturan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ile esnaf borç batağına girdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre bu yılın ilk iki ayında 20.308 esnaf iflas bayrağını çekerken geçen yılın aynı döneminde bu sayı 19.859 idi. Bu yılın ilk iki ayında 22.758 esnaf ta sicil değişikliğine gitti. 2014’ten bu yana iflas eden esnaf sayısı 430.275’e çıktı.

1 YILDA KREDİ ÖDEYEMEYEN ESNAF SAYISI 20.000

Bankalar, geçen yıl küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kolay kredi sunmuştu. Kredi taksidini ödeyemediği için icralık olan işletmelerin sayısındaki artış da dikkat çekti. KOBİ kredisini ödeyemediği için icra takibine alınanlara bir yılda 20.718 işletme daha eklendi. Böylece icralık olan KOBİ’lerin sayısı 2017 sonunda 332.461’e ulaştı. Takipteki KOBİ kredilerinin tutarı ise bir yılda yüzde 17 artarak 25.3 milyar liraya fırladı. 2018’in ocak ayında ise bu miktar 25.6 milyar liraya çıktı. Sektörde, takipteki brüt alacakların toplamı ise 5.8 milyar lira artışla 63.6 milyar liraya çıktı. Bankaların tahsili gecikmiş alacak tutarındaki artış geçen yıl yüzde 40 oranında KOBİ kredilerinden kaynaklandı. Halihazırda bankalara borçlanan her yüz KOBİ’den 10’dan fazlası icralık durumda.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) KOBİ kredilerindeki aylık gelişmeler incelendiğinde özellikle mikro işletmelerin ödemelerde güçlük çektiği ortaya çıktı. 2017’de 260.781 mikro işletme kullandığı KOBİ kredisini ödeyemediği için takibe alındı. Mikro işletmelerde icralık olanların sayısı bir yılda 15.553 arttı.

Öte yandan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı İstihdam İzleme Bülteni’nin 70. sayısının Aralık 2017 verilerine göre, KOBİ sayısı 1 yılda 125 bin artarak 1 milyon 870 bine çıktı. KOBİ işyeri sayısı en hızlı artan sektör yüzde 28.3 ile tütün ürünleri imalatı oldu.

BDDK verilerine göre son beş yılda KOBİ kredisi kullanan işletme sayısı 1.7 milyondan 3.3 milyona fırladı. Toplam KOBİ kredileri ise beş yılda yüzde 157 artış gösterdi. 2017’de bankacılık sektörünün KOBİ’lere kullandırdığı kredi tutarı, 2016’dakinin 3 katına ulaştı. Geçen yıl 513.2 milyar liraya ulaşan toplam KOBİ kredilerinde en büyük pay orta büyüklükteki işletmelere ait. Orta büyüklükteki işletmeler 213.2 milyar lira, küçük işletmeler 166.3 milyar lira, mikrolar ise 133.6 milyar lira KOBİ kredisi kullandı. Geçen yıl 513.2 milyar liraya çıktı. Bu yılın ilk ayı itibarıyla toplam KOBİ kredisi ise 512.6 milyar liraya geriledi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni nesil yazarkasaların aylık maliyetlerinin esnafa büyük bir külfet haline geldiğini belirterek, “Maliye Bakanlığı, yeni nesil yazarkasaların maliyetini azaltmalı ve esnafın yükünü hafifletmeli” dedi.