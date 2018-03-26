Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

Goldman Sachs, Türkiye ekonomisinde büyümenin 2018'de yüzde 4'e yavaşlamasını öngörüyor.
Dünya'nın aktardığı habere göre analistler, Türkiye ekonomisinde büyümenin 2018 yılında 2017'de beklenen yüzde 7 seviyesinden yüzde 4'e yavaşlayacağını tahmin ediyor.
Notta, bu aşağı yönlü revizeye gerekçe olarak, "Ülke hükümetinin büyüme yanlısı eğilimleri, tahminimize yukarı yönlü riskler getirirken, TL üzerindeki artan baskı, enflasyondaki yükseliş ve kötüleşen cari açık, büyümenin yavaşlamasına ilişkin riskler oluşturuyor" ifadesi kullanıldı.
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