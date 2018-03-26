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    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e (ortada) bağlı kamu kurumlarının bütçelerinin görüşülmesine başlandı. Komisyonda (soldan sağa) Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. Raci Kaya, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş yer aldı.

    Ekonomiyle ilgili bakanlıklar yeniden yapılandırılacak

    © AA/ Murat Kaynak
    Ekonomi
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    Ekonomiyle ilgili bazı bakanlıkların birleştirilmesi ya da başbakanlığa bağlanması gündemde. Olumlu karar alınırsa, Hazine'den Sorumlu Başbakan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tek çatı altında toplanacak. Çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı ve nihai kararı onun vereceği belirtildi.

    Bakanlıklar arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi ve ekonomi yönetiminde etkinliği artırmayı hedefleyen hükümet, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından yürürlüğe girecek şekilde ekonomi ile ilgili bakanlıkları yeniden yapılandırmayı değerlendiriyor.

    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
    © AA/ Ahmet İzgi
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    Reuters'ın haberine göre, konu hakkında bilgi sahibi üst düzey yetkililer, bu kapsamda yapılan çalışmalarla bazı bakanlıkların birleştirilmesinin yanı sıra bazı bakanlıkların birimlerinin tek bakanlık altında toplanmasının temel yaklaşım olduğunu söyledi.

    Daha etkin ve güçlü bir ekonomi yapılanmasının, kararların alınması ve uygulanması açısından kritik önem taşıdığını kaydeden üst düzey bir yetkili, "Hazineden sorumlu Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı'nın birbiriyle doğrudan ilişkisi olan ve tamamlayıcı rolü bulunan birimlerin tek çatı altında toplanması bu kapsamda ilk adım olabilir" dedi.

    'CUMHURBAŞKANI'NA SUNULACAK, SONUÇTA NİHAİ KARARI O VERECEK'

    Mehmet Şimşek
    © AA/ Evrim Aydın
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    Yetkili, "Birimlerden biri ödemeye onay veriyor, diğeri ödemeyi yapıyor. Bu birimlerin tek bakanlık altında toplanması bile süreçleri hızlandıracaktır" dedi.

    Konu hakkında bilgi sahibi bir başka kaynak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi ekonomideki diğer önemli birimlerden bazılarının birleştirilmesi ve bazılarının çeşitli birimlerinin diğer bir bakanlığa kaydırılmasının etkin sonuç verebileceğini belirtti.

    Aynı yetkili, "Bu konuda bazı çalışmalar var ancak detayını konuşmak için çok erken. Belli bir seviyeye getirdikten sonra Cumhurbaşkanı'na sunulacak. Sonuçta nihai kararı o verecek" dedi.

    'ÇOK DAHA SAĞLIKLI BİR YAPI KURULACAK'

    Mehmet Şimşek
    © AA/ Ali Atmaca
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    "Ekonomi bakanlıklarının yapısı, dağılımı ve Cumhurbaşkanlığı ile çalışma ihtiyacı zaman zaman karar alınmasında olması gerektiği kadar verimli olunmasına engel oluyor" diyen aynı yetkili, bu tür adımların atılması halinde çok daha sağlıklı bir yapının kurulacağını belirtti.

    Seçimlere kadar bu yapının tam olarak nasıl kurulacağına karar verilmesinin ve gerekli mevzuat düzenlemelerinin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini kaydeden yetkili, "Bu yeni yapının seçimlerden sonra uygulamaya girmesi ve yeni kabinenin buna göre şekillendirilmesi öngörülüyor" dedi.

    'BİR YA DA İKİ BAKANLIK AZALABİLİR'

    "Bazı alanlarda koordinasyon geçmişe göre çok daha iyi ancak bu çalışmayla daha iyisi hedefleniyor" diyen üst düzey bir bürokrat, yeni yapı kapsamında bir ya da iki bakanlığın azalmasının gündeme gelebileceğini kaydetti.

    Saadet Partisi
    © AFP 2018/ Hocine Zaourar
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    Aynı yetkili, anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra yönetim şeklinde birçok değişikliğin gündeme geleceğini, yeni Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile ekonomi ile ilgili bakanlıkların yapılandırılmasının da doğal olduğunu vurguladı.

    "Daha iyi koordinasyon için bir adım atılması gerekiyor. Hem bakanlık sayısı fazla hem birbirleriyle ilgili birimler farklı bakanlıklar altında" diyen yetkili, "Bazı ilgili kuruluşlar farklı gerekçelerle Başbakan ya da bakanlıklara bağlanıyor. Bu da karar alma süreçlerini ve zaman zaman belirsizliği artırıyor" diye konuştu.

    Geçmiş dönemde Bakanlar Kurulu oluşturulduktan sonra ilgili ve bağlı kuruluşlar ile idareler zaman zaman başbakan yardımcısına, bir bakana ya da Başbakan'a bağlı olabiliyor.

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    Etiketler:
    ekonomi, Reuters, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye
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