Rusya'dan birkaç Türk şirketine daha domates ihracat izni sinyali

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'un, Rusya'ya domates ihracatı yapabilmeleri için bu hafta birkaç Türk şirketine daha izin verebileceği belirtildi.

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, ajansın, başka Türk şirketlerine Rusya'ya domates ihracatı izni verilip verilmeyeceğini bu hafta değerlendireceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Rosselhoznadzor'un değerlendirmeye alacağı şirketlerin, Türk tarafının ajansa ilettiği listede yer alan üreticiler olduğu bilgisi de yer aldı.

Rusya'ya ürettiği domatesleri ihraç edebilen Türk şirketlerinin sayısı, geçen hafta 4 Türk şirketine daha domates izni verilmesi ardından 12'ye çıkmıştı.

Domates, Türk F16'larının Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesi ardından Rusya'nın Türkiye'den alımını durdurduğu tarım ürünlerinden biriydi. Yasak neredeyse iki yıl sonra kaldırılmıştı. Türkiye'den hangi şirketlerin Rusya'ya ürünlerini gönderebileceğine ise Rosselhoznadzor belirliyor.