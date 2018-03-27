'Süper teşvik' programına 2. erteleme

Perşembe günü açıklanması beklenen 125 milyar liralık 'süper teşvik' programı 2. kez ertelendi. Programın ne zaman açıklanacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yatırım tutarı 125 milyar lira olan 23 projenin destekleneceği proje bazlı teşvik programı ileri bir tarihte ertelendi. Proje bazlı teşvik programı kamuoyunda 'süper teşvik' olarak da biliniyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'süper teşvik'in 27 Mart Salı günü açıklanacağını duyurmuş, daha sonra bu tarih 29 Mart Perşembe gününe alınmıştı.

Normal şartlarda perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen teşviklerin daha ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.