Şeker fabrikaları için 1 milyon 690 bin imza

Şeker-İş Sendikası yöneticileri, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı başlattıkları kampanyada toplanan 1 milyon 690 bin imzanın yer aldığı dosyaları hükümete iletmesi için Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a teslim etti.
Toplanan 1 milyon 690 bin imzanın önemli bir sayı olduğunu belirten Atalay, sendikacılık hayatı boyunca bu kadar yüksek sayıda imzayı hatırlamadığını dile getirdi.
Şeker fabrikalarının özelleştirmesine yönelik sürecin 2001 yılına kadar dayandığını anımsatan Atalay, "Bugün verdiğimiz mücadeleyi 2006 yılında da verdik ve netice aldık. Daha sonra 2011 ve 2012 yıllarında tekrar şeker fabrikalarının özelleştirilmesi gündeme geldi yine netice aldık. Şimdi de imza kampanyasıyla mücadelemizi yürütüyoruz. 15 çuval içerisinde toplam 1 milyon 690 bin imzanın yer aldığı dosyalar var. Bu kampanyaya destek veren herkese şahsım adına, Türk-İş ve Şeker-İş sendikası adına minnetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.
'NBŞ LOBİSİ ALMAK İÇİN EL ALTINDAN MÜRACAAT EDERSE ŞAŞIRMAYIN'
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin sıradan bir özelleştirme olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:
Atalay, özelleştirme kapsamındaki 14 şeker fabrikasından, bu kararın hayata geçmesi halinde sadece 5'inin üretime devam edeceğine dikkati çekerek, "Bunların dışındaki fabrikaları çalıştırmazlar çünkü o bölgedeki pancar üretim kapasitesi belli. Dünyanın hiçbir ülkesinde özel sektör zarar edecek bir işe girmez. Nişasta bazlı şeker (NBŞ) lobisi dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de güçlü. Bu özelleştirme sürecinde kâr eden 5 fabrikayı NBŞ lobisi almak için el altından müracaat ederse hiç şaşırmayın" diye konuştu.
'YİNE BİR OYUN VAR İŞİN İÇİNDE'
NBŞ kotasının yüzde 5'e indirilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Atalay, "Bu kararla ilgili NBŞ lobisinin sesi çıkmıyor. Yine bir oyun var işin içinde. Özellikle glikozlu ürünü kota kapsamının dışına çıkartmaya gayret ediyorlar. İnsanlar, zehirlenmeye devam ediyor. Bunun bedelini işçi, çiftçi, yoksul ödüyor çünkü parası olan 10 liraya tatlı yemiyor" dedi.
Atalay, birinci önceliklerinin şeker fabrikalarının bacasının tütmesi olduğunu belirterek, "Böylece, nişasta bazlı şeker lobisinin benim ülkemden defolup gitmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
Atalay, şeker fabrikalarının özelleştirilme ihalesinin yöntemiyle ilgili bir soru üzerine, bu konudaki kaygılarını AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a ilettiklerini aktardı.
'ÖZBEKİSTAN'A ANAHTAR TESLİM ŞEKER FABRİKASI YAPTIK, OPERASYON BAŞLADI'
Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök de şeker fabrikalarının özelleştirilip birçoğunun da kapatılması halinde vatandaşların şekeri daha pahalıya tüketeceğini vurguladı.
Konuşmaların ardından Gök, toplananların tümünü temsilen bir klasör imzayı Atalay'a teslim etti.
İmzaların teslimine şeker fabrikaları işçileri de Türk bayrakları ve dövizlerle destek verdi. İşçiler, "Yerli olalım, milli kalalım", "Şeker vatandır, vatan satılmaz", "Şekeri satanı biz de satarız", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "Vur vur inlesin Cargill dinlesin" ve "Şekere uzanan eller kırılsın" sloganları attı.
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