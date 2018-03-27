Almanya, Rusya'nın inşa edeceği Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına tam onay verdi

Rusya'nın inşa edeceği Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yapımı ve işletiminden sorumlu işletmeci ve Alman denizcilik makamları, proje için Almanya'nın onayının tamamlandığını açıkladılar.

Kuzey Akım-2 projesinin işletmecisi Kuzey Akım-2 AG, boru hattının inşası için gerekli olan tüm izinleri Almanya'nın verdiğini duyurdu.

Denizaltı boru hattı projesinde yer alan diğer dört ülke olan Rusya, Finlandiya, İsveç ve Danimarka'daki süreçlerin de plana uygun şekilde gittiği bu nedenle bu ülkelerin gelecek aylarda kendi izinlerini tamamlayacaklarını bildirdi.

Açıklamada, "Programlı inşaat çalışmaları planlandığı gibi 2018 yılına başlayacak" denildi.

Almanya'nın denizcilik otoritesi olan BSH de, bugün yaptığı yazılı açıklamada, boru hattının Alman karasularından geçecek 31 kilometrelik bölümünün inşası için onay verildiğini bildirdi. BSH, projenin deniz taşımacılığı ya da çevre için herhangi bir sakınca yaratmadığını belirtti.

RUS DOĞALGAZINI BALTIK DENİZİ'NİN ALTINDAN ALMANYA'YA GETİRECEK

1200 kilometre uzunluğundaki boru hattı Baltık Denizi'nin altından Rus doğalgazını Almanya'ya getirecek. Projenin öncülüğünü Rus devlet şirketi Gazprom üstleniyor. Diğer şirketler arasında enerji şirketi Uniper, Alman BASF şirketine bağlı Wintershall ve Avusturyalı OMV şirketi yer alıyor. Kuzey Akım-1 boru hattı 2011'den beri faaliyette.