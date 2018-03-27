Kerkük'ten Türkiye sınırına yeni petrol hattı için 96 teklif

Reuters'ın aktardığı habere göre, Yasiri bugün basına yaptığı açıklamada, Irak'ın Türkiye üzerinden Kerkük petrolünün ihracına 'her an' başlayabileceğini ve Kürt bölgesel yönetiminin borç sorununun ihracatın tekrar başlamasına engel teşkil ettiğini ifade etti.
Yasiri, Irak'ın güneydeki Basra limanından ham petrol yüklemesini, tesislerdeki bakım çalışmaları nedeniyle nisan ayı başlarında üç-dört gün süreyle durdurmayı planladığını belirtti.
SOMO Başkanı, bu eksikliği telafi etmek için Irak'ın bu süre zarfında depolama tesislerinden yapılan satışları artıracağını da ekledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)