Kerkük'ten Türkiye sınırına yeni petrol hattı için 96 teklif

Irak'ın resmi petrol pazarlama kurumu SOMO'nun başkanı Alaa el Yasiri, Irak'ın Kerkük'ten Türkiye sınırına yeni hat inşaatı için farklı şirketlerden 96 teklif aldığını, yeni hattın inşaatının beş ya da altı ay sürebileceğini belirtti.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Yasiri bugün basına yaptığı açıklamada, Irak'ın Türkiye üzerinden Kerkük petrolünün ihracına 'her an' başlayabileceğini ve Kürt bölgesel yönetiminin borç sorununun ihracatın tekrar başlamasına engel teşkil ettiğini ifade etti.

Yasiri'nin Bağdat'ta yaptığı açıklamaya göre, Irak, Asya'daki müşterilere yaptığı satışları artırma planları uyarınca Güney Kore ve Japonya'da ham petrol depolama tesisleri kurma olasılığını araştırıyor.

Yasiri, Irak'ın güneydeki Basra limanından ham petrol yüklemesini, tesislerdeki bakım çalışmaları nedeniyle nisan ayı başlarında üç-dört gün süreyle durdurmayı planladığını belirtti.

SOMO Başkanı, bu eksikliği telafi etmek için Irak'ın bu süre zarfında depolama tesislerinden yapılan satışları artıracağını da ekledi.