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10:53 28 Mart 2018
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    Hyundai-Kore

    Trump ilk ticaret anlaşmasını Güney Kore ile imzalayacak

    © REUTERS/ Kim Hong-Ji
    Ekonomi
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    ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Güney Kore ile 2012 yılında imzalanan ticaret anlaşmasında yapılacak değişiklikler konusunda prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Anlaşmanın bu hafta içinde imzalanabileceği bildirildi.

    Rusya - ABD Bayrakları
    © AFP 2018/ Mladen ANTONOV
    Rusya’dan ABD’nin çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergisine yanıt
    Trump yönetiminin kıdemli yetkilileri, düzenledikleri telekonferansta, Güney Kore ile 2012 yılında imzalanan ticaret anlaşmasında yapılacak değişiklikler konusunda prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

    İsimlerinin gizli kalması şartıyla konuşan yetkililer, yeni anlaşmanın, Güney Kore'nin ABD'li otomobil üreticilerine uyguladığı mevcut yıllık kota miktarını 25.000'den 50.000'e çıkararak, Ford ve General Motors marka araçların ülkeye ithal edilmesini kolaylaştıracağını bildirdi.

    Güney Kore'nin ABD'ye yönelik çelik ithalatını yaklaşık yüzde 30 azaltmasını öngören anlaşmanın, ülkenin Trump yönetiminin bir süre önce hayata geçirdiği çelik ve alüminyum tarifelerinden süresiz olarak muaf tutulmasını sağlayacağı kaydedildi.

    GÜNEY KORE MENŞELİ KAMYONLARA YÜZDE 25'LİK GÜMRÜK VERGİSİ 20 YIL DAHA UZATILACAK

    Fransa Başbakanı Emmanuelle Macron ve ABD Başkanı Donald Trump
    © AA/ Mustafa Yalçın
    Macron ile Trump, çelik ve alüminyuma gümrük vergilerini görüştü
    Anlaşmanın ayrıca ABD'nin Güney Kore menşeli kamyonlara yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisini 20 yıl daha uzatacağı kaydedildi.

    Söz konusu gümrük vergisi, eski Başkan George W. Bush döneminde müzakere edilmesine karşın 2012 yılında imzalanan ABD-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması'na göre 2021 yılında kaldırılacaktı. Associated Press'in (AP) aktardığına göre 2012'deki anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından ABD'nin Güney Kore ile ticaretindeki açığı artmış, geçen sene 23 milyar doları bulmuştu. 

    ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre özellikle iki ülke arasındaki otomobil ticareti orantısız. Buna göre Güney Kore, ABD'ye geçen sene  15.7 milyar dolar değerinde 929.000 yolcu taşıtı ihraç ederken, ABD, Güney Kore'ye 1.5 milyar dolar değerinde 53.000'den az otomobil ihraç etti.

    Anlaşmanın, Güney Kore'nin para birimi Won'un değerini suni şekilde düşürmesini engelleyecek bir maddeyi de içerdiği kaydedildi.

    'TRUMP'IN İLERİ GÖRÜŞLÜ YAKLAŞIMINI TASDİK ETTİ'

    ABD Başkanı Donald Trump- Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS/ Carlos Barria
    Merkel: AB, ABD'nin çelik ve alüminyuma ek gümrük vergilerinden muaf tutulsun
    Bu hafta içinde imzalanabileceği açıklanan yeni ABD-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması, Trump'ın imzalayacağı ilk ticaret anlaşması olması nedeniyle önem arz ediyor.

    Trump yönetiminden kıdemli bir yetkili, basın mensuplarına yönelik telekonferansta, 'Güney Kore ile varılan anlaşmanın, Trump'ın ileri görüşlü yaklaşımını tasdik ettiğini' belirterek, "Bu anlaşma, Başkan Trump'ın seçim kampanyasında verdiği sözleri tuttuğunun bir başka örneği oldu" ifadesini kullandı.

    Trump, Güney Kore ile yapılan ticaret anlaşmasına, ABD'nin otomobil endüstrisini baltaladığı gerekçesiyle birçok kez 'felaket'  ve 'berbat' nitelemesinde bulunmuştu.

    HYUNDAI İŞÇİLERİ SENDİKASI: ONUR KIRICI BİR ANLAŞMA

    Ancak anlaşmaya tepkiler de var. Güney Kore'nin en büyük iki otomobil üreticisi olan Hyundai Motor Co. ve Kia Motors Corp. yeni anlaşmanın ABD'de hızla büyüyen kamyonet pazarına erişimlerine engellediğini savundu.

    Hyundai'nin işçi sendikasından yapılan açıklamada "Bu, Trump'ın Güney Koreli kamyonetleri bloke etme stratejisini kabul eden onur kırıcı bir anlaşma" değerlendirmesini yaptı.

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    Etiketler:
    Alüminyum, Çelik, Kamyonet, Otomobil, Serbest Ticaret Anlaşması, Hyundai, General Motors, Ford, Güney Kore, ABD
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