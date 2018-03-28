Esnaf, alkol yasağına iki saat erteleme istiyor

Saat sınırının alkol tüketimini düşürmediğini, kendilerini mağdur ettiğini belirten esnaf, işlerinin düzelmesi için devletten destek bekliyor. Esnaf, devletten, en azından iki saat erteleme talep ediyor.

Türkiye'de 2013 yılında yürürlüğe giren 6487 sayılı yasa değişikliğiyle alkollü içki satışı, reklam ve tanıtım konusunda getirilen sınırlamanın perakendeci esnafa olan etkileri ölçüldü. Saat sınırının alkol tüketimini düşürmediğine, kendilerini mağdur ettiğine vurgu yapan esnaf, işlerinin düzelmesi için devletten destek bekliyor.

© AFP 2018/ FRED TANNEAU Özel güvenlik çalıştırmayan alkollü mekanlar 'geçici' olarak kapatılıyor

Dünya'dan Selenay Yağcı'nın haberine göre, GMonitör'ün Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Samsun ve Tekirdağ'ı içeren 21 ilde 4 bin 691 kişi ile yüzyüze görüşerek yaptığı araştırma sonucunda esnaf, mağduriyetlerini dile getirdi.

Tütün Alkol Piyasası Denetleme Kurulu (TAPDK) tarafından yetkilendirilmiş perakende satış noktalarının yüzde 90.3'ü, saat 22:00'den sonra getirilen alkollü içecek satış yasağını desteklemediğini belirtirken, bu oran turizm bölgesinde yüzde 91.1 olarak gerçekleşti.

'GELİR DÜŞTÜ, DÜKKANINI KAPATAN, İFLAS EDEN VAR'

İşletmelerin yüzde 56.2'sı uygulamada bir değişiklik olması durumunda yasağın tamamen kaldırılmasını talep ederken, yüzde 38.8'i yasağının daha ileri bir saate alınmasını tercih etti. Eğer saat yasağı kaldırılmaz ancak bir değişiklik yapılırsa; işletmelerin yüzde 41.2'si saat 24:00'ü; yüzde 25.7'si saat 02:00'yi tercih etti.

Turizm bölgesinde işletmelerin ise yüzde 27.8'i saat 02:00'yi uygun buldu. İşletmelerin yüzde 88.6'sı, 2013'te yapılan bu düzenleme sonrasında gelirinin düştüğünü belirtti. İşletmelerin yüzde 70.3'ü, yakın çevresinde ya da bilgi sahibi olduğu kadarıyla, dükkanını kapatan/iflas eden esnaf olduğunu söyledi.

'KAÇAK İÇKİ SATIŞLARI TAVAN YAPTI'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf, kapalı şişe içinde alkol satışı yapıyor. Esnafa saat 22.00'de dükkanı kapat demek çifte standarttır. Birçok esnaf saat yasağından mağdur oldu" dedi.

Bir alkollü içki satışı yapan esnaf, alkol tüketiminin düşmediğini belirterek, "Aksine insanlar merdiven altına yöneldi. Kaçak içki satışları tavan yaptı. Bulgaristan'dan Gürcistan'dan kaçak içkiler piyasada dolanıyor. Korsanla mücadele gücümüz de zayıfladı" diye konuştu.

Sınırlama kalkmasa bile ileri saate ertelenmesini talep eden esnaf, özellikle havanın geç karardığı günlerde taleplerin hep saat 22:00'den sonra geldiğini de kaydetti.

'ÇETELER, SAHTE POLİS KİMLİĞİYLE İŞ YAPIYORLAR'



Vatandaşla karşı karşıya kalan esnaflar, polis kimlikleriyle tehdit edildiğini belirtiyor. Taksim'de satış yapan esnaf Rıza, şöyle anlatıyor:

"Saat 22:00'den sonra dükkana müşteri gibi gelip, pahalı ve yüklü alışveriş yapıyorlar. Örneğin 500 liralık şey istiyor. Bütün gün o kadar kazanmamış oluyorsun. Olmaz diyemiyorsun, satıyorsun. Satış gerçekleştikten sonra fiş kesilince para vermeye gelince iş, polis kimliği gösterip, ‘ya 36 bin lira ceza ödersin ya da bunları alır giderim' diyor. Kaç arkadaşımız böyle mağdur oldu. Sonra sayı iyice artınca baktık ki çeteler, sahte polis kimliğiyle bu işi yapıyorlar."