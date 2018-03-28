Kayıt
12:15 28 Mart 2018
Ankara+ 20°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Fransa / Paris / Eyfel Kulesi

    Türk zenginlerin gayrimenkuldeki yeni adresleri: Paris ve Berlin

    © REUTERS/ Charles Platiau/File Photo
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Knight Frank'in raporuna göre, 2017'de lüks evlerde fiyat artışı enflasyonun gerisinde kalınca Türk yatırımcılar, Avrupa gayrimenkul pazarına yöneldi. Raporda, ‘Türklerin lüks konut piyasasında en aktif olduğu kentler Paris ve Berlin' denildi.

    İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, lüks konut piyasasındaki fiyat gelişmelerini yansıtan PIRI 100 Endeksi 2017 verilerini açıkladı. Konuyla ilgili hazırlanan raporda İstanbul için ‘Yüzde 5 ile Ortadoğu'da fiyatların en çok arttığı kent oldu ancak enflasyon geçen yıl yüzde 11.92 yükseldiği için konut fiyatları reel olarak geriledi' değerlendirmesi yer aldı.

    Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, 100 şehri kapsayan endekste bir önceki yıl yüzde 8.40'lık fiyat gerilemesiyle 96. sırada yer alan İstanbul, 31. sıraya yükseldi. Yurtiçi piyasalardaki türbülans nedeniyle Türk zenginlerinin yurtdışı gayrimenkul yatırımlarını artırdığına dikkat çekilen raporda, ‘Türklerin lüks konut piyasasında en aktif olduğu kentler Paris ve Berlin' denildi.

    ÇİN ZİRVEDE: YÜZDE 27'LİK ARTIŞ İLE GUANGZHOU DÜNYADA LÜKS KONUT FİYATLARININ EN ÇOK YÜKSELDİĞİ ŞEHİR

    Geçen yıllarda PIRI 100 Endeksi'nin ilk 10'una damga vuran Çin'den bu yıl zirvede sadece Guangzhou yer bulabildi. Yüzde 27'lik artış ile Guangzhou dünyada lüks konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehir oldu.

    Zenginlik yoksulluk gelir uçurumu
    © Fotoğraf: Pixabay
    2017'de 6 bin Türk milyoner ülkeyi terk etti
    Hükümetin konut fiyat artışını frenlemek için uygulamaya koyduğu düzenlemeler nedeniyle Şangay'da fiyat artışı yüzde 9, Pekin'de ise yüzde 7'de kaldı.

    Lüks emlak fiyatlarındaki en yüksek artışa sahip şehirlerin ilk 10'unda Cape Town (yüzde 19.9), Aspen (yüzde 19), Amsterdam (yüzde 15), Seul yüzde  (13,2), Frankfurt (yüzde 12.9), Seattle (yüzde 12.2), Paris (yüzde 12), Sydney (yüzde 10.7) ve Madrid (yüzde 10.6) yer aldı.

    LAGOS YÜZDE 25'LİK DÜŞÜŞLE LÜKS KONUT FİYATLARININ EN ÇOK AZALDIĞI ŞEHİR

    Nijerya'nın en büyük kenti Lagos yüzde 25'lik düşüşle lüks konut fiyatlarının en çok azaldığı şehir olurken, Doha'da yüzde 15, Moskova'da yüzde 11.3'lük gerileme görüldü.

    Her yıl milyonlarca turist çeken dünyaca ünlü tatil merkezlerinde de fiyatlardaki düşüş dikkat çekti. Lüks konutlar, geçtiğimiz yıl Venedik'te yüzde 7.5, Bodrum'da yüzde 6, Barbados ve St. Tropez'de yüzde 5, Ibiza'da yüzde 1 düştü.

    Türk Lirası
    © AA/ Arşiv
    '13.000 milyoner Türkiye'yi terk etti'
    LATİN AMERİKALI MİLYARDERLER MADRİD'E AKIN ETTİ

    Avrupa pazarında en iyi performansı Amsterdam, Frankfurt, Paris ve Madrid'in gösterdiğine işaret eden Knight Frank, İspanya'nın başkenti Madrid'de lüks evleri satın alanların yüzde 18'inin Latin Amerikalı zenginler olduğunu belirtti.

    Brexit nedeniyle bir önceki yıl fiyatların yüzde 6.3 düştüğü Londra'da 2017'de yüzde 0.7'lik gerileme görüldü. Böylece küresel finans ve ticaret merkezi Londra 92. sıradan 72. sıraya yükseldi. ABD'nin küresel şehirlerinde ise lüks konut pazarı orta seviye bir büyüme gerçekleştirdi. Los Angeles'ta yüzde 5.1, New York'ta yüzde 4.6 ve Miami'de yüzde 2.2'lik bir fiyat artışı gözlendi.

    İlgili konular:

    Milyoner sayısı 127 bine dayandı
    Milyoner sayısı 125.000'i aştı
    6 bin milyoner, Türkiye'den taşındı
    Yurtdışı yerleşik milyoner sayısı 10 bine dayandı
    6 bin Türk milyoner göç etti
    Türkiye'deki milyoner sayısı 100 bini geçti
    Etiketler:
    Gayrimenkul, PIRI 100 Endeksi, Knight Frank, Berlin, Paris, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Van Gölü Ekspresi ile 5 yıl sonra yolcu taşındı
    Van Gölü Ekspresi geri döndü
    Karikatür
    Rusya'daki AVM'de yangın faciası
    İnfografik
    2017'de Türkiye, Rus turistlerin gözdesi oldu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam