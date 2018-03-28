Türk zenginlerin gayrimenkuldeki yeni adresleri: Paris ve Berlin

Knight Frank'in raporuna göre, 2017'de lüks evlerde fiyat artışı enflasyonun gerisinde kalınca Türk yatırımcılar, Avrupa gayrimenkul pazarına yöneldi. Raporda, ‘Türklerin lüks konut piyasasında en aktif olduğu kentler Paris ve Berlin' denildi.

İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, lüks konut piyasasındaki fiyat gelişmelerini yansıtan PIRI 100 Endeksi 2017 verilerini açıkladı. Konuyla ilgili hazırlanan raporda İstanbul için ‘Yüzde 5 ile Ortadoğu'da fiyatların en çok arttığı kent oldu ancak enflasyon geçen yıl yüzde 11.92 yükseldiği için konut fiyatları reel olarak geriledi' değerlendirmesi yer aldı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, 100 şehri kapsayan endekste bir önceki yıl yüzde 8.40'lık fiyat gerilemesiyle 96. sırada yer alan İstanbul, 31. sıraya yükseldi. Yurtiçi piyasalardaki türbülans nedeniyle Türk zenginlerinin yurtdışı gayrimenkul yatırımlarını artırdığına dikkat çekilen raporda, ‘Türklerin lüks konut piyasasında en aktif olduğu kentler Paris ve Berlin' denildi.

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Knight Frank’in raporuna göre, 2017’de lüks evlerde fiyat artışı enflasyonun gerisinde kalınca Türk yatırımcılar Avrupa gayrimenkul pazarına yöneldiler.https://t.co/gFzzbhp7m7 pic.twitter.com/lIr19umjQ6 — Sözcü (@gazetesozcu) 28 Mart 2018

​ÇİN ZİRVEDE: YÜZDE 27'LİK ARTIŞ İLE GUANGZHOU DÜNYADA LÜKS KONUT FİYATLARININ EN ÇOK YÜKSELDİĞİ ŞEHİR

Geçen yıllarda PIRI 100 Endeksi'nin ilk 10'una damga vuran Çin'den bu yıl zirvede sadece Guangzhou yer bulabildi. Yüzde 27'lik artış ile Guangzhou dünyada lüks konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehir oldu.

© Fotoğraf: Pixabay 2017'de 6 bin Türk milyoner ülkeyi terk etti Hükümetin konut fiyat artışını frenlemek için uygulamaya koyduğu düzenlemeler nedeniyle Şangay'da fiyat artışı yüzde 9, Pekin'de ise yüzde 7'de kaldı.

Lüks emlak fiyatlarındaki en yüksek artışa sahip şehirlerin ilk 10'unda Cape Town (yüzde 19.9), Aspen (yüzde 19), Amsterdam (yüzde 15), Seul yüzde (13,2), Frankfurt (yüzde 12.9), Seattle (yüzde 12.2), Paris (yüzde 12), Sydney (yüzde 10.7) ve Madrid (yüzde 10.6) yer aldı.

LAGOS YÜZDE 25'LİK DÜŞÜŞLE LÜKS KONUT FİYATLARININ EN ÇOK AZALDIĞI ŞEHİR

Nijerya'nın en büyük kenti Lagos yüzde 25'lik düşüşle lüks konut fiyatlarının en çok azaldığı şehir olurken, Doha'da yüzde 15, Moskova'da yüzde 11.3'lük gerileme görüldü.

Her yıl milyonlarca turist çeken dünyaca ünlü tatil merkezlerinde de fiyatlardaki düşüş dikkat çekti. Lüks konutlar, geçtiğimiz yıl Venedik'te yüzde 7.5, Bodrum'da yüzde 6, Barbados ve St. Tropez'de yüzde 5, Ibiza'da yüzde 1 düştü.

© AA/ Arşiv '13.000 milyoner Türkiye'yi terk etti'

Avrupa pazarında en iyi performansı Amsterdam, Frankfurt, Paris ve Madrid'in gösterdiğine işaret eden Knight Frank, İspanya'nın başkenti Madrid'de lüks evleri satın alanların yüzde 18'inin Latin Amerikalı zenginler olduğunu belirtti.

Brexit nedeniyle bir önceki yıl fiyatların yüzde 6.3 düştüğü Londra'da 2017'de yüzde 0.7'lik gerileme görüldü. Böylece küresel finans ve ticaret merkezi Londra 92. sıradan 72. sıraya yükseldi. ABD'nin küresel şehirlerinde ise lüks konut pazarı orta seviye bir büyüme gerçekleştirdi. Los Angeles'ta yüzde 5.1, New York'ta yüzde 4.6 ve Miami'de yüzde 2.2'lik bir fiyat artışı gözlendi.