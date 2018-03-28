Kırılgan beşlinin zayıf halkası TL

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, hızlı büyüme uğruna yüksek enflasyon, yüksek faiz ve yüksek borç sarmalından bir türlü çıkamayan Türkiye ekonomisi, Türk Lirası'nı savunmasız bırakıyor.
Hindistan Rupisi yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 1.57, Endonezya Rupisi ise yüzde 1.29 değer kaybetti. Brezilya Reali ise yüzde 0.05 değer kaybı ile yatay seyretti. Güney Afrika Randı ise aynı dönemde dolara karşı yüzde 5.96 değer kazandı.
Öte yandan, bu 5 ülke hariç Türkiye'nin muadili kabul edilen diğer gelişen ülkelerin para birimleri incelendiğinde TL'den daha fazla değer kaybeden yüzde 8.39 ile bir tek Arjantin Pezosu dikkat çekti.
RUS RUBLESİ YÜZDE 0.72 DEĞER KAZANDI
ABD Başkanı Donald Trump'ın iktidara gelmesinden sonra sıkıntılı günler yaşayan Meksika Pezosu son 3 ayda yüzde 6.69, Rus Rublesi ise yüzde 0.72 oranında değer kazandı.
22 Mayıs 2013'de 1.84 lira seviyesinde olan dolar, dün 3.9965 lirayı test ederken aynı zamanda geçen sürede yüzde 117 oranında değer kaybı yaşadı. Aynı dönemde, Brezilya Reali yüzde 65, Endonezya Rupisi yüzde 42, Güney Afrika Randı yüzde 25, Hindistan Rupisi ise yüzde 18 değer kaybetti.
KUR ENFLASYONA YANSIYABİLİR
Kur ve enflasyon yüksek kalmaya devam ederken, büyümenin sağlığı konusunda soru işaretleri de giderek artıyor. Artan kurlar ise enflasyonun görünümünün bozulmasına yol açıyor. Bu da zamları beraberinde getiriyor.
8 Mart'ta açıklanan cari açık Türkiye'de ödemeler dengesinin de bozulduğunu gösterdi. Türkiye'nin yıllık cari açığı ocak ayında 51.5 milyar dolara ulaştı. Bu gelişmeler TL ve tahvil satıp döviz talebini tetikledi.
'YABANCI YÜKSEK FAİZ İSTER'
"2017'de yatay seyreden dolar, 31 Aralık akşamı 3.80 liraydı. Notun düşmesi, kredi verenlerin yükleneceği riskin arttığını da gösteriyor. Bu yüzden, Türkiye tahvillerinden yabancı çıkışı önümüzdeki dönemde artabilir ya da daha fazla faiz talep ederler."
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