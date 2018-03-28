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    Para, Türk Lirası (TL)

    Kırılgan beşlinin zayıf halkası TL

    © AA/
    Ekonomi
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    Türk Lirası, yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 5.07'lik değer kaybı ile gelişen ülke paralarının en zayıf halkası oldu. TL'den daha fazla değer kaybeden tek para birimi ise yüzde 8.39 ile Arjantin Pezosu.

    Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, hızlı büyüme uğruna yüksek enflasyon, yüksek faiz ve yüksek borç sarmalından bir türlü çıkamayan Türkiye ekonomisi, Türk Lirası'nı savunmasız bırakıyor.

    Türk Lirası
    © REUTERS/ Murad Sezer
    Türk Lirası değer kaybında dünya lideri oldu
    Yılbaşında bu yana dolar karşısında yüzde 5.07 değer kaybeden TL, bu oranla bir dönem 'kırılgan beşli' içinde yer alan Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya para birimleri arasında en kötü performansı gerçekleştirdi. TL, son 3 ayda benzer ekonomilerin para birimlerine göre 3 kat daha yüksek oranda negatif ayrıştı.

    Hindistan Rupisi yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 1.57, Endonezya Rupisi ise yüzde 1.29 değer kaybetti. Brezilya Reali ise yüzde 0.05 değer kaybı ile yatay seyretti. Güney Afrika Randı ise aynı dönemde dolara karşı yüzde 5.96 değer kazandı.

    Öte yandan, bu 5 ülke hariç Türkiye'nin muadili kabul edilen diğer gelişen ülkelerin para birimleri incelendiğinde TL'den daha fazla değer kaybeden yüzde 8.39 ile bir tek Arjantin Pezosu dikkat çekti.

    RUS RUBLESİ YÜZDE 0.72 DEĞER KAZANDI

    ABD Başkanı Donald Trump'ın iktidara gelmesinden sonra sıkıntılı günler yaşayan Meksika Pezosu son 3 ayda yüzde 6.69, Rus Rublesi ise yüzde 0.72 oranında değer kazandı.

    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
    © AA/ Samuel Corum
    Şimşek: Ruble cinsinden tahvil piyasasını yokladık, 2018’de burada borçlanmayı deneyeceğiz
    Türk Lirası 2013'den bu yana üst üste 5 yıldır değer kaybetti ve toparlanma gösteremedi. Eski ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke'nin para politikasının sıkılaşabileceğinin ilk sinyalini verdiği 22 Mayıs 2013 tarihinden bu yana ekonomilerini ‘sıcak para' ile döndüren gelişen ülkelerin para birimleri, dolar karşısında hızla değer kaybetmeye başladı.

    22 Mayıs 2013'de 1.84 lira seviyesinde olan dolar, dün 3.9965 lirayı test ederken aynı zamanda geçen sürede yüzde 117 oranında değer kaybı yaşadı. Aynı dönemde, Brezilya Reali yüzde 65, Endonezya Rupisi yüzde 42, Güney Afrika Randı yüzde 25, Hindistan Rupisi ise yüzde 18 değer kaybetti.

    KUR ENFLASYONA YANSIYABİLİR

    Kur ve enflasyon yüksek kalmaya devam ederken, büyümenin sağlığı konusunda soru işaretleri de giderek artıyor. Artan kurlar ise enflasyonun görünümünün bozulmasına yol açıyor. Bu da zamları beraberinde getiriyor.

    Dolar
    © AA/
    Dolar/TL, 4 liranın üzerini gördü
    Ekonomistlerin hesaplamalarına göre, Türk Lirası'ndaki yüzde 10'luk kalıcı bir değer kaybı enflasyonda 1.5 puan artışa neden oluyor. 2013 yılında Türkiye enflasyonu yüzde 7.4 iken, şubat ayı enflasyonu yüzde 10.26 seviyesine ulaştı.

    8 Mart'ta açıklanan cari açık Türkiye'de ödemeler dengesinin de bozulduğunu gösterdi. Türkiye'nin yıllık cari açığı ocak ayında 51.5 milyar dolara ulaştı. Bu gelişmeler TL ve tahvil satıp döviz talebini tetikledi.

    'YABANCI YÜKSEK FAİZ İSTER'

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s
    © AA/ Arşiv
    Moody's: En yüksek cari açık Türkiye'de
    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 7 Mart 2018'de Türkiye'nin kredi notunu ‘Ba2'ye düşürdüğünü, görünümü de ‘pozitif' yerine ‘durağan'a çevirdiğini hatırlatan Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, şunları söyledi:

    "2017'de yatay seyreden dolar, 31 Aralık akşamı 3.80 liraydı. Notun düşmesi, kredi verenlerin yükleneceği riskin arttığını da gösteriyor. Bu yüzden, Türkiye tahvillerinden yabancı çıkışı önümüzdeki dönemde artabilir ya da daha fazla faiz talep ederler."

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    Etiketler:
    enflasyon, cari açık, ruble, euro, dolar, Türk Lirası, Moody's, Donald Trump, Ben Bernanke, Hindistan, Endonezya, Meksika, Güney Afrika, Brezilya, ABD, Türkiye
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