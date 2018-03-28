CHP: İşsizlik son 15 yılda arttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak koordinasyonunda hazırlanan 'İşsizlik ve Yoksulluk Bülteni'nin üçüncü sayısı yayımlandı. Yıllık iş gücü ve istihdam verilerinin değerlendirildiği bültende, 2017'de kayıt dışı istihdamın yüksek boyutlara ulaştığı belirtildi.
Verilen tüm istihdam teşviklerine rağmen işsizliğin yüzde 10.9'la çift hanede kaldığı vurgulanan bültende, "Böylece işsizlik, üç yıl üst üste çift haneli rakamlara yapıştı. 1980-2002 arasında Türkiye'de ortalama işsizlik oranı yüzde 8.3 iken, AK Parti'nin iktidarda olduğu 15 yılda ortalama işsizlik oranı yüzde 10.2 oldu" ifadesine yer verildi.
'İŞSİZLİĞİN EN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGE GÜNEYDOĞU ANADOLU'
Bültende, geçen yıl her 100 işsiz vatandaştan 27'sinin üniversite mezunu olduğu bilgisi paylaşıldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ise yüzde 17 ile işsizliğin en yüksek olduğu bölge olduğu kaydedildi.
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