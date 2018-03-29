Dolar, yeni güne 4 liradan başladı

© REUTERS/ Valentyn Ogirenko Dolar 4 lirayı aştı

Dünya gazetesinin aktardığına göre azalan risk iştahının yanı sıra makro ekonomik dengelerdeki bozulmanın baskı altında bıraktığı Türk Lirası, beklentiyi aşan ABD büyümesi sonrası dolar endeksinde görülen hafif yukarı yönlü hareketin de etkisiyle, dolar karşısında tarihi dip seviyelerinde yer alıyor.

Dün ABD 4. çeyrek büyümesi yüzde 2.9 ile beklentiler üzerinde geldi. Bu gelişme sonrası dolar endeksi 89.80'e çıktı ve bir haftanın en yüksek seviyesine geldi. İçeride ise 12.82 civarında seyreden 10 yıllık tahvil faizi TL'yi baskı altında bırakıyor.

Tarihi zirvesini cuma günü Asya seansında 4.0368 ile gören dolar/TL bu sabah saat 07:30'da 4.0105'te yer alıyor. Euro/TL 4.9515 seviyesinde.