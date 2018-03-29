TÜİK: Türkiye, 2017'de 7.4 büyüdü

2017 ilk çeyreğinde büyüme yüzde 5.3'ten yüzde 5.4'e, 3. çeyrek büyüme rakamı ise yüzde 11.1'den yüzde 11.3'e revize edildi.
2017 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 38.660 TL, ABD Doları cinsinden 10.597 Dolar olarak hesaplandı.
Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, IV. Çeyrek: Ekim — Aralık, 2017— tuik.gov.tr (@tuikbilgi) 29 Mart 2018
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2017 yılında %7,4 arttıhttps://t.co/j7Cc45A1bD
Ekonomistler 2017'de Türkiye ekonomisinin yüzde 7.3 büyümesini bekliyordu, 4. çeyrek büyüme beklentisi ise yüzde 7.1 düzeyindeydi.
Türkiye ekonomisi 2017 yılında birinci çeyrekte yüzde 5.3, ikinci çeyrekte yüzde 5.4 ve üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 büyümüştü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)