TÜİK: Türkiye, 2017'de 7.4 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının son çeyreğine (Ekim-Aralık) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye, 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü.

Türkiye ekonomisi 2017'de yüzde 7.4 büyüdü. 2017 yılı 4. çeyrek büyüme oranı ise yüzde 7.3 oldu. Türkiye ekonomisi bu büyüme verisiyle OECD ülkeleri arasında yüzde 8.4 büyüyen İrlanda’dan sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu.

2017 ilk çeyreğinde büyüme yüzde 5.3'ten yüzde 5.4'e, 3. çeyrek büyüme rakamı ise yüzde 11.1'den yüzde 11.3'e revize edildi.

2017 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 38.660 TL, ABD Doları cinsinden 10.597 Dolar olarak hesaplandı.

Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, IV. Çeyrek: Ekim — Aralık, 2017

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2017 yılında %7,4 arttıhttps://t.co/j7Cc45A1bD — tuik.gov.tr (@tuikbilgi) 29 Mart 2018

Ekonomistler 2017'de Türkiye ekonomisinin yüzde 7.3 büyümesini bekliyordu, 4. çeyrek büyüme beklentisi ise yüzde 7.1 düzeyindeydi.

Türkiye ekonomisi 2017 yılında birinci çeyrekte yüzde 5.3, ikinci çeyrekte yüzde 5.4 ve üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 büyümüştü.