Şimşek: Türkiye ekonomisinin toplam büyüklüğü 3.1 trilyona ulaştı

Türkiye ekonomisinin geçen yıl OECD, AB ve G20 ülkeleri arasında büyüme hızı bakımından öne çıktığını belirten Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Türkiye ekonomisinin toplam büyüklüğü 2017 yılında cari fiyatlarla 3.1 trilyon lira seviyesine ulaşmıştır. TL cinsinden kişi başına milli gelir 38.660, dolar cinsinden ise 10 bin 597 olmuştur" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek, Türkiye ekonomisinin geçen yıl OECD, AB ve G20 ülkeleri arasında büyüme hızı bakımından öne çıktığına işaret ederek, "Türkiye ekonomisinin toplam büyüklüğü 2017 yılında cari fiyatlarla 3,1 trilyon lira seviyesine ulaşmıştır. TL cinsinden kişi başına milli gelir 38.660, dolar cinsinden ise 10 bin 597 olmuştur" diye konuştu.

Büyümeyi etkileyen faktörlere ilişkin değerlendirmede bulunan Şimşek, "2017 yılında büyüme iç talep kaynaklı gerçekleşirken, net dış talep de büyümeye sınırlı pozitif katkı sağlamıştır. Makine teçhizat yatırımlarının yılın ikinci yarısında reel olarak yıllık yüzde 11,7 oranında artması önümüzdeki dönem büyüme görünümünü desteklemektedir" dedi.

'DIŞ TALEBİN BÜYÜMEYE OLUMLU KATKI VERMESİNİ BEKLİYORUZ'

Şimşek, geçen yıl istihdam hedeflerine de ulaşıldığını belirtti ve ekledi: "Mevsimsel düzeltilmiş verilerle 2017 Aralık itibarıyla 1 milyon 635 bin kişiye ilave istihdam sağladık"

Dış talebin büyümeye katkısının devamının öngörüldüğünü ifade eden Şimşek, "Avrupa ekonomisindeki kuvvetli görünüm, petrol fiyatlarındaki artışla birlikte petrol ihracatçısı ticaret ortaklarımızın güçlenen talebi ve turizmdeki toparlanmanın devamı ile önümüzdeki dönemde de dış talebimizin büyümeye olumlu katkı vermesini bekliyoruz" diye konuştu.

Şimşek, gelecek döneme yönelik hedeflere dair ise şunları kaydetti: "Rekabet gücümüzü artıracak, kırılganlıklarımızı azaltacak, katma değer zincirinde yükselmemizi sağlayacak ve dışa bağımlılığımızı azaltacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Özellikle Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi reformlarımıza öncelik veriyoruz."