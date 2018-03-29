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    Çin-Şanghay-Ticaret

    Çin'den ABD'ye ticaret savaşı uyarısı: Pandora'nın kutusunu açmayın

    © REUTERS/ Aly Song
    Ekonomi
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    Çin'den ABD'ye yeni bir ticaret savaşı uyarısı geldi. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD'nin kötücül uygulamaları Pandora'nın kutusunu açmaya benziyor. Bunun dünya genelinde ticari korumacılık virüsünü yayacak bir zincirleme tepkiyi tetikleme tehlikesi var" ifadelerine yer verildi.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Çin'den ithal edilen bazı mallara 60 milyar dolara varan ek gümrük vergisi getirme kararı almasının ardından Çin'den misilleme uyarıları gelmeye devam ediyor.

    Çin - ABD
    © REUTERS/ Hyungwon Kang
    Çin'den ABD'ye: Diyaloga varız, ancak ticaret savaşına da hazırız
    Resmi 'China Daily' gazetesinin bugünkü sayısında ticari krizin yükselmesi halinde Çin'in misilleme olarak tarım ürünlerinden hava araçlarına, otomobillerden yarı iletkenlere (mikto çip) kadar çok sayıda alanda ABD'nin ticari işlerini hedef alabileceği belirtildi.

    Çin'in ABD'ye en çok ithal ettiği kalemleri soya fasülyesi, otomobiller ile hava araçları ve ilişkili ekipmanlar oluşturuyor ve bunların geçen seneki maliyetinin yaklaşık 40 milyar doları bulduğu vurgulanıyor.

    'DÜNYA GENELİNDE TİCARİ KORUMACILIK VİRÜSÜNÜ YAYACAK ZİNCİRLEME TEPKİYİ TETİKLEME TEHLİKESİ VAR'

    Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, başkent Pekin'de yaptığı basın toplantısında ABD'nin Çin'e uygulayacağı yaklaşık 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisine karşı çıktıklarını belirterek Washington yönetimini tek taraflılığı ve ticari korumacılığı terk etmeye çağırdı.

    Feng "ABD'nin kötücül uygulamaları Pandora'nın kutusunu açmaya benziyor. Bunun dünya genelinde ticari korumacılık virüsünü yayacak bir zincirleme tepkiyi tetikleme tehlikesi var" ifadelerini kullandı.

    'MÜZAKERELER EŞİT OLMALI'

    Çin-Borsa
    © AFP 2018/ Nicolas ASFOURI
    Çin'den ABD'ye: Ticaret savaşı yapmak istemiyoruz ama böyle bir savaştan da korkmuyoruz
    Çin'in, ABD'nin Pekin ile olan ticari sorunlarını diyalog yoluyla çözmeyi umduğunu belirten Feng kendi çıkarlarını korumak için mümkün olan her adımı atacaklarını vurguladı.

    Washington yönetiminin Çin'e karşı aldığı ticari önlemleri 'soğuk savaş zihniyeti ve kazananı olmayan bir oyun' olarak nitelendiren Feng, iki tarafın karşılıklı eşit şartlarda müzakere etmesi durumunda kazan-kazan ve işbirliği yöntemiyle çözüm bulabileceklerini kaydetti. Fıng "Müzakereler eşit olmalı ve Çin tek taraflı zorlamaya dayanan hiçbir müzakereyi kabul etmeyecek" dedi.

    VERGİLERİN ETKİLEYECEĞİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAYIMLANACAK

    Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi
    © REUTERS/ Jason Lee
    Çin'den ABD'ye: Gereken cevabı veririz
    Trump yönetimi Çinli firmaları ABD'li şirketlerin fikri mülkiyetlerini çalmak ve ABD'li firmaları ticari sırlarını paylaşmaya zorlamakla suçluyor, Pekin ise bunu reddediyor.

    Çin Devlet Konseyi ise bugünkü açıklamasında Çinli şirketlerin fikri mülkiyetlerinin yabancı yatırımcılara transferlerinin ulusal güvenliğin risk altında olduğuna karar verilmesi ya da temel teknolojik yeniliklerin işe dahil olması halinde gözden geçirileceğini duyurdu. Yazılım, tarım ürünleri ve yarı iletkenleri kapsayan fikri mülkiyet transferlerinin ayrıca Çin hükümetinin onayına ihtiyacı olduğu belirtildi.

    Ağustos ayında ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliği (USTR), Beyaz Saray'ın talebi üzerine 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301 numaralı bölümü kapsamında yapılan soruşturma sonucunda Çin'in ABD'de üretilen teknolojilere erişim için uygun olmayan yollara başvurduğu hükmüne varmış, ABD Başkanı Trump da Çin'e yaklaşık 60 milyar dolar tutarında ek vergi ve yatırım kısıtlaması getirmesini öngören genelgeyi imzalamıştı.

    Genelge, USTR'nin belirlediği Çin menşeli bazı ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirilmesi öngörüyor. Söz konusu gümrük vergisinin, savunma, havacılık, bilgi teknolojileri ve imalat sektörüne yönelik olması planlanıyor. Vergilerin etkileyeceği ürünlerin listesinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

    Çin de ABD'den ithal edilen 3 milyar dolar değerinde 128 ürüne yönelik vergilerin iki aşamalı olarak yüzde 15 ve yüzde 25 oranlarında artırılmasını planlıyor.

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    Etiketler:
    Gümrük vergisi, Ticaret, Donald Trump, Gao Feng, ABD, Çin
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