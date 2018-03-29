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    Başbakan Binali Yıldırım

    Yıldırım: 7.4 bizim için sürpriz değil, güçlü büyüme 2018'de de sürecek

    © AA/
    Ekonomi
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    Türkiye'nin büyüme rakamlarını değerlendiren Başbakan Yıldırım Yıldırım, "Türkiye 2017'de yıl boyunca 7.4 bir büyüme gerçekleştirdi. Bizim için sürpriz değil. 2018 yılı içinde hedeflediğimiz büyüme oranını tutturmak için gerekli proje ve hazırlıklar da yapılmıştır. Türkiye büyümeye devam edecektir" diye konuştu.

    ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi
    © REUTERS/ Fabian Bimmer/File Photo
    TÜİK: Türkiye, 2017'de 7.4 büyüdü
    Başbakan Binali Yıldırım, iki günlük ziyarette bulunduğu Bosna Hersek'teki temaslarına başladı. Yıldırım, Bosna Hersek Parlamentosu'nda Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile görüştü.

    Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Yıldırım, Türkiye'nin büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

    • Türkiye 2017 yılında 7.4 büyüme gerçekleştirdi. Bunun anlamı, dünyada en fazla, en yüksek büyüme oranını gerçekleştiren ülke olduk demektir. Gelişmiş 20 ülke içerisinde, dünya genelinde en yüksek büyüme oranı. Bu bizim için bir sürpriz değil. Aylar önce gelişmelerden görmüştük. 2018 yılı içinde hedeflediğimiz büyüme oranını tutturmak için gerekli proje ve hazırlıklar da yapılmıştır. Türkiye büyümeye devam edecektir.

    'ET İHTALATIYLA İLGİLİ BİR SIKINTI YOK'

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      © AA/
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      Et ithalatıyla ilgili bir sıkıntı yok. Şu anda 15 bin ton yıllık bir kota var. Bunun önümüzdeki 5 yıl içerisinde serbest ticaret anlaşmasıyla belirlenecek bir sisteme göre devam etmesini öngörüyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımız sürüyor.
    • Balkanlar'ın istikrarı ve güvenliği, aslında Avrupa'nın güvenliği demektir, Ortadoğu'nun güvenliği demektir. Bu bakımdan buradaki barışın, buradaki istikrarın bozulmaması için bütün bölge ülkelerine büyük sorumluluk düştüğünü biliyoruz. Bu çerçevede biz, Bosna Hersek başta olmak üzere diğer bütün ülkelerle dostane ilişkilerimizi geliştirmenin gayreti içerisindeyiz.

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    • Türkiye'de AK Parti deyince istikrar ve güven akla gelir. Türkiye iktidarlarımız döneminde 3 kat büyüdü. Güven ve istikrarın ne anlama geldiğini yaşayarak gördük. İstikrarsızlığın nelere mal olacağını 15 Temmuz darbe girişimiyle yaşadık. Bosna Hersek de buna yabancı değil. Son 100 yılda 3 kez yıkıma uğradı. 90-91 yıllarında başlayan acı olaylar, maalesef iç savaş çok büyük bedeller ödetti. Onun için bundan Bosna Hersek'te yaşayan entitelerin gerekli dersi aldığını düşünüyorum. İstikrarı bozacak herhangi bir girişime izin vereceklerine inanmıyorum.

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    Etiketler:
    büyüme rakamları, AK Parti, Binali Yıldırım, Ortadoğu, Irak, Suriye, Bosna Hersek, Türkiye
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