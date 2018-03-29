Yıldırım: 7.4 bizim için sürpriz değil, güçlü büyüme 2018'de de sürecek

Türkiye'nin büyüme rakamlarını değerlendiren Başbakan Yıldırım Yıldırım, "Türkiye 2017'de yıl boyunca 7.4 bir büyüme gerçekleştirdi. Bizim için sürpriz değil. 2018 yılı içinde hedeflediğimiz büyüme oranını tutturmak için gerekli proje ve hazırlıklar da yapılmıştır. Türkiye büyümeye devam edecektir" diye konuştu.