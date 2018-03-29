Yıldırım: 7.4 bizim için sürpriz değil, güçlü büyüme 2018'de de sürecek

Başbakan Binali Yıldırım, iki günlük ziyarette bulunduğu Bosna Hersek'teki temaslarına başladı. Yıldırım, Bosna Hersek Parlamentosu'nda Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile görüştü.
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Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Yıldırım, Türkiye'nin büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:
- Türkiye 2017 yılında 7.4 büyüme gerçekleştirdi. Bunun anlamı, dünyada en fazla, en yüksek büyüme oranını gerçekleştiren ülke olduk demektir. Gelişmiş 20 ülke içerisinde, dünya genelinde en yüksek büyüme oranı. Bu bizim için bir sürpriz değil. Aylar önce gelişmelerden görmüştük. 2018 yılı içinde hedeflediğimiz büyüme oranını tutturmak için gerekli proje ve hazırlıklar da yapılmıştır. Türkiye büyümeye devam edecektir.
'ET İHTALATIYLA İLGİLİ BİR SIKINTI YOK'
- Balkanlar'ın istikrarı ve güvenliği, aslında Avrupa'nın güvenliği demektir, Ortadoğu'nun güvenliği demektir. Bu bakımdan buradaki barışın, buradaki istikrarın bozulmaması için bütün bölge ülkelerine büyük sorumluluk düştüğünü biliyoruz. Bu çerçevede biz, Bosna Hersek başta olmak üzere diğer bütün ülkelerle dostane ilişkilerimizi geliştirmenin gayreti içerisindeyiz.
'AK PARTİ DEYİNCE İSTİKRAR VE GÜVEN AKLA GELİR'
- Türkiye'de AK Parti deyince istikrar ve güven akla gelir. Türkiye iktidarlarımız döneminde 3 kat büyüdü. Güven ve istikrarın ne anlama geldiğini yaşayarak gördük. İstikrarsızlığın nelere mal olacağını 15 Temmuz darbe girişimiyle yaşadık. Bosna Hersek de buna yabancı değil. Son 100 yılda 3 kez yıkıma uğradı. 90-91 yıllarında başlayan acı olaylar, maalesef iç savaş çok büyük bedeller ödetti. Onun için bundan Bosna Hersek'te yaşayan entitelerin gerekli dersi aldığını düşünüyorum. İstikrarı bozacak herhangi bir girişime izin vereceklerine inanmıyorum.
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