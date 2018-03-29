TL, bugün en çok değerlenen para oldu

Son iki gündür 4 lira seviyesinin görüldüğü dolar kuru öğle saatlerinden sonra hızla geriledi. TL yüzde 1 değerlenme ile dolar karşısında bugün en iyi performans gösteren para birimi oldu.

Gün içerisinde genel olarak 4 liranın üzerinde fiyatlanan dolar kuru öğle saatlerinde aşağı yönlü hareketlendi. Türk Lirası, yüzde 1 ile dolar karşısında bugün en çok değer kazanan para birimi oldu.

Cuma günü Asya seansında 4.0368'e yükselerek rekor kıran ve bugün 4.0162'ye kadar yükselen dolar/TL, ilk etapta tepki vermediği büyüme verisi sonrası 3.9654'e kadar geri çekildi.

Dünya'nın haberine göre, kur saat 16:15'de 3.9660'da yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL ise 4.8958'den alıcı buldu ve euro da TL karşısında yüzde 1 kayıp yaşadı.

Tahvil faizi tarafında da gerileme söz konusu. İçeride 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.18 düşüşle 12.58'de; iki yıllık ise yüzde 1.61 düşüşle 14.07'de yer alıyor.

Türkiye ekonomisi bugün açıklanan verilere göre 2017 yılında yüzde 7.4 ile beklentilerin üzerinde büyüme performansı sergiledi.

Uzmanlar, TL lehine hareketlerin kalıcılığı için enflasyonda kalıcı iyileşmenin önemine işaret ederken, geri çekilmelerde 3.95 sınırının yakından izlendiğini belirtiyorlar.