Dış ticaret açığı yüzde 54 arttı

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Şubatta yüzde 76.4 iken, 2018 Şubat ayında yüzde 69.6'ya düştü.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2018 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2.7 arttı, ithalat yüzde 9.8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2018 yılı Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8.9, ithalat yüzde 19.6 arttı.
Dış Ticaret İstatistikleri, Şubat 2018— tuik.gov.tr (@tuikbilgi) 30 Mart 2018
İhracat %9, ithalat %19,7 arttıhttps://t.co/WhGw0XiI6J
AB'YE İHRACAT YÜKSELDİ
Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 23.8 artarak 6 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Şubat ayında yüzde 45.7 iken, 2018 Şubat ayında yüzde 51.9 oldu.
Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Şubat ayında 1 milyar 359 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 864 milyon dolar ile İtalya, 840 milyon dolar ile İngiltere ve 666 milyon dolar ile ABD takip etti.
İTHALATTA İLK SIRA ÇİN, İKİNCİ RUSYA
Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Şubat ayında 1 milyar 863 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 812 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 663 milyon dolar ile Almanya ve 875 milyon dolar ile Fransa izledi.
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