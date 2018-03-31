Hazine, 24 milyar TL iç borçlanmaya gidecek

Hazine Müsteşarlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 22.1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 24.3 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Hazine Müsteşarlığı'nın nisan-haziran dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, nisanda 3.8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 4.2 milyar liralık, mayısta 4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 4.4 milyar liralık, haziranda da 14.3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 15.7 milyar lira iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Nisandaki iç borçlanmanın 3.7 milyar lirası piyasadan, 500 milyon lirası kamuya satışlardan, mayıstaki iç borçlanmanın 3.8 milyar lirası piyasadan, 600 milyon lirası kamuya satışlardan, hazirandaki iç borçlanmanın 13.3 milyar lirası piyasadan, 500 milyon lirası kira sertifikasından, 1.9 milyar lirası kamuya satışlardan oluşacak.

DIŞ BORÇLANMA YAPILMAYACAK

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 10 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikasının doğrudan satış gerçekleştirilecek. Nisanda 5.7 milyar ve mayısta ise 6.2 milyar lira, haziranda da 15.6 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 27.5 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 5.5 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.