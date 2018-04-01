Ekonomi Bakanı Zeybekci: İhracat, mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bu yılın mart ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Verilere göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11.5 artarak 15 milyar 106 milyon dolara yükseldi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Tüm zamanların rekorunu kırdık" dedi.

TİM'in verilerine göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11.5 artarak 15 milyar 106 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece mart ayı, ihracat tarihindeki en yüksek ihracat gerçekleştirilen ay oldu.

Yılın ilk üç ayında ise ihracat 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10.4 yükselerek 40 milyar 727 milyon dolara çıktı.

Son 12 aylık dönemde, yüzde 10,5'lik artışla 159 milyar 923 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.

Mart ayı ihracat rakamına yönelik Ekonomi Bakanı Zeybekci de açıklama yaptı.

CNN Türk yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Bakan Zeybekci, 2018 yılının ilk çeyreği için büyüme tahminin yüzde 6'nın üstü olduğunu belirtti.

Zeybekci, mart ayı ihracat rakamlarını da canlı yayında duyurdu. İhracatta tüm zamanların rekorunun kırıldığını anlatan Bakan Zeybekci, "İhracat martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11.5 artarak 15 milyar 106 milyon dolar oldu. Tarihin en büyük rakamı" dedi.