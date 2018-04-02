Bahreyn: Tarihimizdeki en büyük petrol-gaz sahası keşfini yaptık

'KAT BE KAT HACİMLİ' DENİLDİ, AMA TAM RAKAM VERİLMEDİ
Bu keşif, ülkede ilk petrol kuyusunun açıldığı 1932'den beri bir ilk. Devletin haber ajansı BNA, yeni bulunan rezervlerin, Bahreyn'in bilinen tek petrol yatağından 'kat be kat' hacimli olduğunun hesaplandığını aktardı. Ancak BNA, yeni bulunan şist petrolü ile doğalgaz yatağının tam büyüklüğü ve üretime başlanması beklenen tarihle ilgili bilgi vermedi.
Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Umman ile birlikte KİK üyesi olan Bahreyn, bugüne dek sadece birkaç yüz milyon varillik ham petrol rezervi bulunan tek bir petrol yatağına sahipti. Buradan günde 50 bin varil petrol ve 28 milyon metreküp gaz pompalanıyor.
SUUDİLERLE ORTAK YATAKTAN 150 BİN VARİL
Suudi Arabistan'la paylaştığı Ebu Sefa peteol yatağından da 150 bin varil petrol elde eden Bahreyn'in gelirlerinin yüzde 80'i petrolden geliyor.
SUUDİ ARABİSTAN'IN UYDUSU KONUMUNDA
Nüfusunun çoğu Şii olan, ama Sünni azınlık kraliyetiyle yönetilen Bahreyn'de Arap isyanları döneminde Şiilerin düzenlediği protestolar ülkeye Suudi Arabistan ordusu konuşlandırılarak kanlı bastırıldı. Şiiler protesotoları ezilmeleriyle gerekçelendirirken arkalarında İran'ın olduğunu iddia eden Bahreyn kraliyeti, Şii toplumunun pek çok önde gelenini hapse attı ve idam etti.
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