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    Elon Musk, Tesla

    Tesla CEO'su Musk'tan 1 Nisan şakası: Tamamen iflas ettik

    © REUTERS/
    Ekonomi
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    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın aynı zamanda da SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'dan Tesla'nın iflas ettiğine dair bir haber paylaşarak takipçilerine 1 Nisan şakası yaptı. Ancak şakada gerçeklik payı da olabilir zira mart ayı şirketin son 7 yılda geçirdiği en kötü ay oldu.

    Tesla'nın CEO'su Elon Musk
    © REUTERS/ Joe Skipper
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    Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerinin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı planlayan Elon Musk, Tesla'nın batacağı yönünde basında çıkan haberleri alaya aldı.

    Musk, Tesla'nın iflas ettiğine dair bir haber paylaşarak takipçilerine 1 Nisan şakası yaptı.

    Önce 'Birkaç saat içinde önemli duyuru" diye yazan Musk ardından da  "Sermaye toplamak için gerçekleştirdiği yoğun çabaların ardından, ki son çare olarak yoğun bir Paskalya yumurtası satışı gerçekleştirmişti, Tesla'nın tamamen iflas ettiğini bildirmekten ötürü üzüntü duyuyoruz. Öylesine iflas etti ki, inanamazsınız" mesajını paylaştı.

    ​Bununla da yetinmeyen Musk ardından üzerinde 'İflas' yazan bir kartonla poz verdiği fotoğrafı paylaşarak "Elon, çevresinde 'Teslakila' şişeleri ve yanağında kurumuş göz yaşları ile bir Tesla Model 3'ün üzerinde kendinden geçmiş halde bulundu" tweetini attı.

    ​Ancak Musk şaka yapsa da Tesla'nın giderek değer kaybettiği ve bazı sorunlar yaşadığı bir gerçek. 

    Tesla'nın CEO'su Elon Musk
    © REUTERS/ Joe Skipper
    Tesla, tarihinin en büyük zararını yaşadı
    Son 1 ayda Tesla'nın hisse değerleri yüzde 22 oranında azaldı ve mart ayı şirketin son 7 yılda idrak ettiği en kötü ay oldu.

    Geçen hafta Moodys Yatırımcı Servisi Tesla'nın Model S'inin üretimindeki endişeler nedeniyle Tesla'nın hisse değerinin derecesini düşürmüştü.

    Tesla, takviyeli direksiyon parçasındaki sorunlar nedeniyle 123.000 adet Model S'i geri çekmişti.

    Ancak bu sorunlara rağmen Tesla'nın hisselerinin toplam piyasa değeri hala 45 milyar dolar ve bu rakam geleneksel otomobil üreticilerinin sahip olduklrından daha fazla. Ancak yatırımcılar Tesla'nın kar etmediğini belirtiyor.

    Tesla'nın iflas etmesine biraç ay kaldığını savunan Vilas Sermaye Yönetimi Başkanı John Thompson geçen hafta 'Market Watch' adlı dergiye yaptığı açıklamada "Tesla Ford'un 2 katı değerde ancak Ford geçen sene 7.6 milyar karla 6 milyon ototmobil üretti. Tesla ise 2 milyar dolar kayıpla 100.000 otomobil yaptı" demişti.

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    Etiketler:
    1 Nisan, İflas, Tesla, Elon Musk, ABD
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