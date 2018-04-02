Tesla CEO'su Musk'tan 1 Nisan şakası: Tamamen iflas ettik

Musk, Tesla'nın iflas ettiğine dair bir haber paylaşarak takipçilerine 1 Nisan şakası yaptı.
Önce 'Birkaç saat içinde önemli duyuru" diye yazan Musk ardından da "Sermaye toplamak için gerçekleştirdiği yoğun çabaların ardından, ki son çare olarak yoğun bir Paskalya yumurtası satışı gerçekleştirmişti, Tesla'nın tamamen iflas ettiğini bildirmekten ötürü üzüntü duyuyoruz. Öylesine iflas etti ki, inanamazsınız" mesajını paylaştı.
Tesla Goes Bankrupt— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018
Palo Alto, California, April 1, 2018 — Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it.
Bununla da yetinmeyen Musk ardından üzerinde 'İflas' yazan bir kartonla poz verdiği fotoğrafı paylaşarak "Elon, çevresinde 'Teslakila' şişeleri ve yanağında kurumuş göz yaşları ile bir Tesla Model 3'ün üzerinde kendinden geçmiş halde bulundu" tweetini attı.
Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018
This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?
Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1
Ancak Musk şaka yapsa da Tesla'nın giderek değer kaybettiği ve bazı sorunlar yaşadığı bir gerçek.
Geçen hafta Moodys Yatırımcı Servisi Tesla'nın Model S'inin üretimindeki endişeler nedeniyle Tesla'nın hisse değerinin derecesini düşürmüştü.
Tesla, takviyeli direksiyon parçasındaki sorunlar nedeniyle 123.000 adet Model S'i geri çekmişti.
Ancak bu sorunlara rağmen Tesla'nın hisselerinin toplam piyasa değeri hala 45 milyar dolar ve bu rakam geleneksel otomobil üreticilerinin sahip olduklrından daha fazla. Ancak yatırımcılar Tesla'nın kar etmediğini belirtiyor.
Tesla'nın iflas etmesine biraç ay kaldığını savunan Vilas Sermaye Yönetimi Başkanı John Thompson geçen hafta 'Market Watch' adlı dergiye yaptığı açıklamada "Tesla Ford'un 2 katı değerde ancak Ford geçen sene 7.6 milyar karla 6 milyon ototmobil üretti. Tesla ise 2 milyar dolar kayıpla 100.000 otomobil yaptı" demişti.
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