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    ABD-Çin-Ticaret

    ABD'den Çin'in gümrük vergisi misillemesine tepki: Adil değil

    © AP Photo/ Andy Wong
    Ekonomi
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    Çin'in ABD'den ithal edilen 128 ürüne yüzde 25'e varan ek gümrük vergisi misillemesine ABD yanıt verdi. Beyaz Saray Sözcüsü, Çin'i 'küresel pazarları bozmak ve ABD'nin ulusal güvenliğine zarar vermekle' suçladı.

    Domuz eti
    © REUTERS/ Karl Plume
    Çin'den ABD'ye misilleme: 128 ürüne gümrük vergisi
    Çin'in aralarında dondurulmuş domuz eti ve şarabın da olduğu 3 milyar dolar değerindeki 128 ürünün ithalatına yüzde 25'e varan ek gümrük vergisi getirmesi ABD'nin tepkisini çekti.

    Beyaz Saray'dan gelen açıklamada Çin, 'küresel pazarları bozmakla' suçlandı. 

    'ÇİN'İN SÜBVANSİYONLARI VE KAPASİTE AŞIMI ÇELİK KRİZİNİN TEMEL NEDENİ'

    Beyaz Saray Sözcüsü Lindsay Walters "Çin'in sübvansiyonları ve devam eden kapasite aşımı, çelik krizinin temel nedeni. Adil şekilde ticareti yapılan ABD'nin ihraç ettiği ürünleri hedef almak yerine Çin, adaletsiz ticari uygulamaları sonlandırmak zorunda. Bunlar ABD'nin ulusal güvenliğine zarar veriyor ve küresel pazarları bozuyor" dedi.

    Trump yönetimi mart başında 'ulusal güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etmek' amacıyla yabancı ülkelerden ithal edilen çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirme kararı almıştı.

    Ancak bu vergiler Avrupa Birliği, Arjantin, Brazilya, Kanada, Meksika ve Güney Kore için geçici olarak askıya alınmıştı.

    ABD ayrıca Çin'den ithal edilen mallara 'yıllarca süren fikri mülkiyet hırsızlığına karşılık olarak' 60 milyar dolarlık gümrük vergisi getirmeyi planladığını da açıklamıştı. Bu ürünlerin listesi netleşmemişti.

    Çin de bu gelişmeler üzerine aralarında şarap, kuru ve taze meyve, fındık ve alüminyum parçalarının olduğu 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi koyduğunu açıklamıştı.

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