Enflasyon beklentileri aştı: Yüzde 10.23

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mart ayında yüzde 0.99 artış gösterdi. Ekonomistler, yüzde 0.95 artmasını bekliyordu. Şubat ayında yüzde 10.26 olan yıllık enflasyon ise mart ayında yüzde 10.23 oldu.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise, 2018 yılı Mart ayında yüzde 1.54 artarken, yıllık bazda yüzde 14.28 yükseldi.

TÜİK'ten yapılan açıklama şu şekilde:

TÜFE'de 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2.77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.14 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSUZ İÇECEKLERDE

Aylık en yüksek artış yüzde 2.03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu.

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Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta yüzde 1.90, giyim ve ayakkabıda yüzde 1.05, eğitimde yüzde 0.94 ve lokanta ve otellerde yüzde 0.83 artış gerçekleşti.

Alkollü içecekler ve tütün grubunda aylık değişim gerçekleşmedi.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste düşüş gösteren bir grup olmadı. Yıllık en fazla artış yüzde 15.41 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti.

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 13.41, lokanta ve oteller yüzde 11.67, eğitim ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 10.87 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Mart 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 34 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 297 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.