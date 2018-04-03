Bakan Sarıeroğlu: 900 bin işçi kadroya alındı

Taşeron işçilerin kadroya alınması süreci 2 Nisan'da sona ererken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "4C'den 4B'ye geçiş ve geçici mevsimlik işçilerimizle birlikte 900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, taşerondan kadroya geçişe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sürecin 2 Nisan tarihinde tamamlandığı hatırlatan Sarıeroğlu, "Bugün itibarıyla, öngördüğümüz üzere, merkezi idarelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda, mahalli idarelerde 4C'den 4B'ye geçiş ve geçici mevsimlik işçilerimizle birlikte 900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız" dedi.

Taşerondan kadroya geçiş kapsamında, Sağlık Bakanlığı'nda 148 bin 489, Cumhurbaşkanlığı 819, Başbakanlık bin 221 ve TBMM'de bin 1157 işçi kadroya alındı.