Rus tarım denetçileri, domates için Türk bakanlıktan liste istedi

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, ajansın, Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na yazarak, Rusya'ya ürettikleri domatesleri ihraç etmek isteyen Türk şirketlerinin yer aldığı yeni bir listeyi kendilerine göndermeyi değerlendirmesini istedi.
Ajansın ayrıca, Türk bakanlığına, Rosselhoznadzor yetkililerinin bu şirketlerin denetlenmesi için Türkiye'yi ziyaret edebileceği tarihleri verdiği belirtiliyor.
Rusya'ya ürettiği domatesleri ihraç edebilen Türk şirketlerinin sayısı, geçen hafta 2 Türk şirketine daha domates izni verilmesi ardından 14'e çıkmıştı.
RUSYA: SEVKİYATLARIN BAŞLATILMASINDAN BERİ TÜRKİYE’DEN 12 BİN TON DOMATES GETİRİLDİ
Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacağı görüşme öncesinde Rossiya 24 televizyonuna açıklama yapan Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev de “Rosselhoznadzor (Rus tarım ürünleri denetim ajansı) Türkiye’nin farklı illerinden 14 Türk şirketin Rusya’ya domates sevkiyatı yapmasına izin verdi. İznin başlamasından beri yaklalık 12 bin ton domates sevkiyatı yapıldı” dedi.
Rusya 1 Kasım 2017’de Türkiye’den domates sevkiyatı önündeki yasağı kaldırmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)