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    Domates

    Rus tarım denetçileri, domates için Türk bakanlıktan liste istedi

    Sputnik
    Ekonomi
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    Rus tarım ürünleri denetim ajansının Rusya'ya ürünlerini göndermelerine izin verilen Türk domates üreticisi şirketlerin listesini genişletebileceği belirtildi. Ajansın bunun için, Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan Rusya'ya domates gönderebilecek Türk şirketlerin listesini istediği kaydedildi.

    Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, ajansın, Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na yazarak, Rusya'ya ürettikleri domatesleri ihraç etmek isteyen Türk şirketlerinin yer aldığı yeni bir listeyi kendilerine göndermeyi değerlendirmesini istedi.

    Ajansın ayrıca, Türk bakanlığına, Rosselhoznadzor yetkililerinin bu şirketlerin denetlenmesi için Türkiye'yi ziyaret edebileceği tarihleri verdiği belirtiliyor.

    Rusya'ya ürettiği domatesleri ihraç edebilen Türk şirketlerinin sayısı, geçen hafta 2 Türk şirketine daha domates izni verilmesi ardından 14'e çıkmıştı.

    Domates
    © Fotoğraf: Pixabay/Couleur
    Rusya'dan 2 Türk şirkete daha domates ihracat izni çıktı
    Domates, Türk F16'larının Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesi ardından Rusya'nın Türkiye'den alımını durdurduğu tarım ürünlerinden biriydi. Yasak neredeyse iki yıl sonra kaldırılmıştı. Türkiye'den hangi şirketlerin Rusya'ya ürünlerini gönderebileceğine ise Rosselhoznadzor belirliyor.

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    Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacağı görüşme öncesinde Rossiya 24 televizyonuna açıklama yapan Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev de “Rosselhoznadzor (Rus tarım ürünleri denetim ajansı) Türkiye’nin farklı illerinden 14 Türk şirketin Rusya’ya domates sevkiyatı yapmasına izin verdi. İznin başlamasından beri yaklalık 12 bin ton domates sevkiyatı yapıldı” dedi.

    Rusya 1 Kasım 2017’de Türkiye’den domates sevkiyatı önündeki yasağı kaldırmıştı.

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    Etiketler:
    Domates, Rosselhoznadzor, Aleksandr Tkaçev, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Rusya
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