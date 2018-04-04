Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile Türkiye Varlık Fonu, 1 milyar dolarlık ortak yatırım fonu açıyor

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RFPI) ve Türkiye Varlık Fonu, işbirliğinin nihai şartlar konusunda mutabakata vardı ve Rus-Türk yatırım fonunu açma çalışmalarına başladı. İlgili anlaşma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurunda imzalandı.

RFPI'den yapılan açıklamaya göre her iki taraf, ortak fona 500 milyon dolar ödeme yapacak. Bu para, Rusya ve Türkiye arasındaki ticareti, ekonomik ve yatırım işbirliğini teşvik edecek cazibeli yatırım projelerine yönlendirilecek.

RFPI Başkanı Kirill Dmitriyev, "Türk mevkidaşlarımızla tüm anlaşmaların imzaya bağlanmasından memnunuz. Bu, cazibeli yatırım fırsatlarını arama safhasından onların uygulanmasına geçişe izin verecek. Yatırım ekiplerimiz şimdiden bilgi teknolojileri ve sağlık alanlarındaki projeler üzerinden çalışıyor" diye açıkladı.

'RUS-TÜRK İŞBİRLİĞİ YENİ DÜNYA DÜZENİNİN ÖNEMLİ BİR UNSURU'

Ortak fonun ayrıca bazı engelleri azaltma konusunda çalışacağını dile getiren Dmitriyev, "Örneğin, Rus gübreye olan vergilerin diğer ülkelerinkine göre daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu nedenle ortak fonun ticari engelleri nasıl ortadan kaldıracağı konusunu gündeme getiriyoruz ve Rus gübrenin, şu an gördüğümüz gümrükler olmadan daha fazla miktarda teslim edilmesi üzerinde birlikte çalışacağız" diye ekledi.

Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyesi Yiğit Bulut, Rus-Türk ilişkilerindeki yeni köprünün kurulmasına sevindiklerini söyledi. Küresel ekonominin Batı'dan Doğu'ya kaydığını belirten Bulut, Rus-Türk işbirliğinin yeni dünya düzeninin önemli bir unsuru haline geldiğini kaydetti.