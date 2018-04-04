'Faizi düşürecek paket geliyor'

Hükümetin faizleri düşürmek için harekete geçtiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hazırlıkların tamamlanmasının hemen ardından paketi 15 gün içinde açıklayacağı belirtildi.
Hürriyet'in haberine göre, hükümet reel sektörün bankalardan daha rahat kredi alabilmesi için geçen yıl Kredi Garanti Fonu'nu (KGF) devreye aldı. Bu yıl da KGF kredileri devam ediyor. Ancak hükümetin bu sefer faizleri geriletecek bir paket üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun geçen hafta üst üste üç kere toplandığı, 2 Nisan tarihinde de geç saatlere kadar sürdüğü belirtildi. Toplantılarda yatırımcılar için yeni paket hazırlığının ele alındığı, faizlerin düşürebilmesi için formül arandığı kaydedildi.
EKK'da çıkan formülün ezber bozan bir model olduğu, faizle ilgili atılacak adımın yasal düzenleme ile değil idari düzenlemelerle hayata geçirileceği belirtiliyor. Yeni açıklanacak modelle, Hazine'nin daha az borçlanmasına yol açan bir düzenleme yapılacağı kulislerde belirtiliyor. Bu şekilde faizlerin yükselmesinin önüne geçileceği söyleniyor. Yapılacak düzenlemeyle faiz indiriminin birbirinden farklı sektörlere yansıyacağı kaydedilirken, vatandaşın şaşıracağı düzenlemeler olacağı belirtiliyor.
Erdoğan, faizle ilgili şunları söylemişti: "Sen kalkar da faizli bir ekonomiyle ülkeyi yönetmeye devam edersen, işte o dikkatsiz araba sürmeye benzer. Bir defa bu faiz belasından Türkiye'yi faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan da kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler de bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulurlar. Çünkü ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Faiz, zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Bunu böyle bilmemiz lazım ve bunun da lobisi neresidir? Finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bu işin içindedir. Bu işi çözmemiz lazım ve çözeceğiz, er geç çözeceğiz."
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