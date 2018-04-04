Dolar 4 lirayı aştı

Doların ticaret savaşları endişeleri nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanması ile dün 3.98 seviyelerinde olan dolar/TL, bu sabah 4.01'in üzerine çıktı.

Dolar endeksi 89.86 seviyesine yükselirken, dolar/TL 4.0194'ü gördü. Kur, geçen hafta illikit piyasada rekor seviye olan 4.0375'i test etmişti.

Öte yandan euro/TL 4.9250 civarında hareket ediyor. Sepet bazında TL 4.4690'da.

Diğer taraftan euro/dolar paritesi 1.2265 civarında bulunuyor.