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    ABD-Çin-Ticaret

    ABD gümrük vergisi getireceği Çin ürünlerini açıkladı, Pekin'den yeni misilleme geldi

    © AP Photo/
    Ekonomi
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    ABD Başkanı Trump'ın yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı Çin menşeli ürünlerin listesi yayımlandı. Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan listede, ticari değeri yaklaşık 50 milyar dolar olan 1300'e yakın ürün çeşidi bulunuyor. Lsteyi 'güçlü şekilde kınadığını' ifade eden Çin'den de karşı adım geldi.

    ABD-Çin-Ticaret
    © AP Photo/ Andy Wong
    ABD'den Çin'in gümrük vergisi misillemesine tepki: Adil değil
    ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), yayımladığı belgeyle, Çin'in ABD'li şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetlerine cevaben alınacak ticari tedbirlerin ilk bölümünü kamuoyuna duyurdu.

    Belgeye göre, Çin'den ithal edilen yaklaşık 1300 ürüne yüzde 25 ek gümrük tarifesi getirilmesi planlanıyor.

    Listede, nükleer reaktörler, toryum ve uranyum bileşikleri, demir, çelik, alüminyum ve bunları içeren alaşım metaller, gaz türbini, fırın, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, laktik maya, bazı ilaç ve aşılar gibi birçok farklı ürün çeşidi yer alıyor.

    2 AY İÇİNDE SON ŞEKLİNİN VERİLMESİ BEKLENİYOR

    USTR'nin kamuoyundan yorum istemek amacıyla hazırladığı belgede, "Listedeki ürünlerin değeri, 2018 yılı için öngörülen ticari değerler çerçevesinde yaklaşık 50 milyar dolardır. Bu tutar, ABD ekonomisine verilen zararı ve Çin'in zararlı davranışlarını, politikalarını ve uygulamalarını bertaraf etmek açısından uygundur" ifadeleri kullanıldı.

    ABD iş dünyası ve kamuoyunun yorumuna açılan listeye gelen geri bildirimler ışığında 60 gün içinde son şeklinin verilmesi bekleniyor.

    Uzmanlar, Çin'in bu ürünlere yönelik misillemelerinin herkes için kayba yol açacak bir ticaret savaşına yol açabileceği yönünde uyarılar yapıyor.

    ÇİN, ABD MENŞELİ 128 ÜRÜNE MİSİLLEME KARARI ALMIŞTI

    Domuz eti
    © REUTERS/ Karl Plume
    Çin'den ABD'ye misilleme: 128 ürüne gümrük vergisi
    ABD yönetiminin, Çin'e spesifik olarak getirmeyi planladığı ek gümrük vergilerine ilişkin listenin yayımlanması, pazartesi günü Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan misillemeyi takip etti.

    Pekin hükümeti, Washington yönetiminin yabancı ülkelerden ithal edilen çelik ve alüminyuma getirdiği ek gümrük vergilerine cevaben ABD'den ithal edilen yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 vergi uygulanacağını bildirmişti.

    Küresel piyasalar iki ülkenin adımlarının bir ticaret savaşını başlatacağı endişeleriyle dalgalanmış ve borsalar büyük değer kaybına uğramıştı.

    ÇİN'DEN YENİ MİSİLLEME: ABD MENŞELİ 106 ÜRÜNE EK GÜMRÜK VERGİSİ KARARI

    ABD'nin listeyi açıklaması sonrası Çin Finans Bakanlığı 2017 yılı itibarıyla değeri 50 milyar dolar olan ABD menşeli 106 ürüne yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi getireceklerini duyurdu.

    Bu ürünler arasında soya fasülyesi, otomobiller, kimyasal maddeler, bazı hava aracı çeşitleri ve mısır ürünlerinin olduğu açıklandı.

    Finans Bakanlığı ayrıca ABD menşeli viski, puro ve tütün, bazı biftek çeşitleri, yağlayıcı maddeler, propan ve diğer plastik ürünleri, portakal suyu, bazı buğday türleri, kamyonlar, bazı SUV araçları ile belirli elektrikli araçlara da ek gümrük vergisi getirileceğini belirtti.

    Uygulamanın yürürlülük tarihinin ise daha sonra açıklanacağı belirtildi.

    'GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ'

    Çin-Şanghay-Ticaret
    © REUTERS/ Aly Song
    Çin'den ABD'ye ticaret savaşı uyarısı: Pandora'nın kutusunu açmayın
    Çin Ticaret ve Dışişleri Bakanlıkları da ABD'nin yüzde 25 ek gümrük vergi getireceği Çin menşeli yaklaşık 1300 ürüne yönelik liste yayımlamasını güçlü şekilde kınadı.

    Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada  listeye ilişkin, "ABD tarafının itirazlara rağmen yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı ürün listesinin açıklanması temelsiz, tipik tek taraflılık ve korumacı bir uygulama. Çin tarafı buna sert şekilde karşı çıkıyor ve güçlü şekilde kınıyor" ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, Çin'in, ABD'nin söz konusu uygulamasını Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) uyuşmazlık çözüm mekanizmasına taşıyacağı duyuruldu.

    Açıklamada, Washington yönetiminin bu hareketiyle, Çin-ABD iş dünyası ve tüketicilerinin çıkarları ve çağrıları ile 40 yıllık ikili ticari ilişkileri görmezden geldiği savunuldu.

    'TİPİK TEK TARAFLILIK VE KORUMACILIK'

    Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang da yaptığı yazılı açıklamada, Washington yönetiminin gümrük tarifeleri uygulayacağı Çin menşeli ürünler listesinin yayımlanmasını 'tipik tek taraflılık ve korumacılık' olarak niteleyerek, Çin'in bu eylemi güçlü şekilde kınadığını ve karşı çıktığını bildirdi.

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    Etiketler:
    Gümrük vergisi, USTR, DTÖ, Lu Kang, Donald Trump, Çin, ABD
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