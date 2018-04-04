Bakan Elvan: Akkuyu, Türkiye'yi nükleer alanda söz sahibi yapacak

Kalkınma Bakanı Elvan, Samsun'da düzenlenen 11. Kalkınma Planı Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'na katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen, 16 ilden vali, belediye başkanı ve rektör ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Elvan, Türkiye'nin yatırımlarla güçlendirilmeye çalışıldığını söyledi.
Yapılan yatırımların yanı sıra terör örgütleriyle mücadele edildiğini belirten Elvan, "Dün Türkiye için çok önemli yatırımın temelini attık ki bana göre, Türkiye'nin kalkınma sürecinin tetikleyicisi olan yatırımın temelini attık. Türkiye'nin en büyük yatırımı, tam 20 milyar dolarlık. Türkiye'yi özellikle nükleer alanda söz sahibi yapacak, bu teknolojiye sahip olmasını sağlayacak olan, çok önemsediğimiz ve çok önemli bir yatırım. Nükleer teknoloji, hemen hemen her alanda kullanılan ve ileri teknoloji alanında ihtiyaç duyulan önemli sektörlerimizden bir tanesi. Bu açıdan biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'in beraber temelini attığı bu yatırımı ülke olarak çok önemsiyoruz ve Türkiye'nin kalkınma sürecini tetikleyeceğine inanıyoruz" diye konuştu.
© AA/ Kayhan Özer
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