Bakan Elvan: Akkuyu, Türkiye'yi nükleer alanda söz sahibi yapacak

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, temeli dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı törenle atılan Akkuyu Nükleer Santrali'yle ilgili, "Türkiye'nin en büyük yatırımı, tam 20 milyar dolarlık. Türkiye'yi özellikle nükleer alanda söz sahibi yapacak, bu teknolojiye sahip olmasını sağlayacak bir yatırım" dedi.

Kalkınma Bakanı Elvan, Samsun'da düzenlenen 11. Kalkınma Planı Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'na katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen, 16 ilden vali, belediye başkanı ve rektör ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Elvan, Türkiye'nin yatırımlarla güçlendirilmeye çalışıldığını söyledi.

Yapılan yatırımların yanı sıra terör örgütleriyle mücadele edildiğini belirten Elvan, "Dün Türkiye için çok önemli yatırımın temelini attık ki bana göre, Türkiye'nin kalkınma sürecinin tetikleyicisi olan yatırımın temelini attık. Türkiye'nin en büyük yatırımı, tam 20 milyar dolarlık. Türkiye'yi özellikle nükleer alanda söz sahibi yapacak, bu teknolojiye sahip olmasını sağlayacak olan, çok önemsediğimiz ve çok önemli bir yatırım. Nükleer teknoloji, hemen hemen her alanda kullanılan ve ileri teknoloji alanında ihtiyaç duyulan önemli sektörlerimizden bir tanesi. Bu açıdan biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'in beraber temelini attığı bu yatırımı ülke olarak çok önemsiyoruz ve Türkiye'nin kalkınma sürecini tetikleyeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

'EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKE KONUMUNA GELDİK'

Türkiye'de, 2017 yılında yüzde 7.4'lük büyüme performansı gösterildiğini belirten Elvan, "Bu çok önemli ve ciddi başarıdır. 2016 yılı sonlarında ve 2017 başlarında uluslararası organizasyonlar, yerli- yabancı basın mensupları ve yazarlar özellikle yurt dışından Türkiye'nin ekonomik açıdan çöküşe doğru gittiğini ifade eden yazılar yazıyorlardı. Türkiye'nin yüzde 2 civarında büyüyebileceğini, daha faza büyüyemeyeceğini söyleyen kesimler vardı; ama Türkiye olarak biz 2017 yılında G- 20 ülkeleri arasında birinci sırada yer alarak, en hızlı büyüyen ülke konumuna geldik. Bu büyümenin kompozisyonuna baktığımızda tarım ve sanayide, hizmetler sektöründe büyüme görüyoruz. Net ihracatımızın büyümeye pozitif katkı sağladığını görüyoruz. Yatırımlarımızın büyümemize önemli katkı sağladığını görüyoruz" dedi.