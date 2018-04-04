Tekel bayilerinden eylem kararı: 26 Nisan'da kepenk kapatacaklar

Türkiye Tekel Bayileri Platformu, saat 22.00'den sonra alkol satışı yasağının 24.00'e çekilmesi talebiyle ayrıca 37 bin TL'yi bulan ağır para cezalarına ve haksız rekabete tepki amacıyla eylem kararı aldı. Platform üyeleri tüm Tekel bayilerini 26 Nisan'da 1 günlük kepenk kapatma eylemine çağırdı.

Solhaber'in aktardığına göre, hükümetin saat 22.00'den sonra alkol satışını yasaklamasına tepki gösteren Türkiye Tekel Bayileri Platformu, eylem kararı aldı.

4.000 üyesi bulunduğu belirtilen Türkiye Tekel Bayileri Platformu, alkol satışı yasağının 22.00'den 24.00'e çekilmesini talep ediyor.

Konuya ilişkin soL'a bir açıklamada bulunan bir platform üyesi, üzerlerinde ağır bir baskı olduğunu, her gün bir tekel bayisinin cezayla karşılaştığını dile getirdi.

Cezaların 37 bin liraya kadar çıktığını ve bu baskıların dayanılmaz hale geldiğini belirten platform üyesi, bu nedenle 26 Nisan'da seslerini duyurmak için bir günlüğüne kepenk kapatacaklarını açıkladı.

Tüm tekel bayilerinin bu eyleme destek vermesini beklediklerini belirten platform üyesi, eyleme katılımın yüksek olmasını beklediklerini dile getirdi.

Eylem çağrısı bazı tekel bayilerinin camlarında da yer bulmaya başlarken platfom sosyal medyada yayımladıkları 10 maddelik mesajda şikayetlerini ayrıntılı şekilde

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