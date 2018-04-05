Suudi Arabistan yıllar sonra ilk sinema salonuna bu ay kavuşuyor

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, ülkede sinema salonlarını işletmesi için bu alanda dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan American Multi-Cinema'ya (AMC) ruhsat verdi. Bu doğrultuda ilk sinema salonu 18 Nisan'da başkent Riyad'da hizmete girecek.

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE Suudi Veliaht Prens'ten yaklaşık 35 yıl sonra bir ilk: Sinema yasağı kalktı

Suudi Arabistan yaklaşık 35 yıl sonra ilk sinema salonunu Riyad'da açmaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, American Multi-Cinema (AMC) ile önümüzdeki 5 yılda ülke genelinde 40 sinema salonu açması için anlaştı.

'HAREMLİK SELAMLIK OLMAYACAK'

Reuters'e açıklama yapan konuya yakın bir kaynak, ülkede kamuya yerlerde uygulanan haremlik selamlık uygulamasının sinema salonlarında yer almayacağını söyledi.

İLK FİLM: KARA PANTER

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE Sinema yasağını kaldıran Suudi Arabistan sektöre hızlı girdi: 20 adet IMAX açılacak

Kaynağa göre ülkede yıllar sonra gösterime girecek ilk film de Marvel'in süper kahraman filmi Kara Panter (Black Panther) olacak.

1970'li yıllarda Suudi Arabistan'da çok sayıda sinema salonu vardı ve bu salonlar 'İslam'a aykırı' olarak nitelenmiyordu. 1980'li yıllara gelindiğinde ise açılan çok sayıda sinema salonunun tamamı ülkedeki muhafazakarlığın artması sonucu kapatılmıştı.

Sinema salonları konusundaki yasağın Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın hırslı ekonomik ve toplumsal reformları çerçevesinde kaldırıldığı belirtilmişti.

Selman ülkesinin petrole olan bağımlılığını azaltıp ekonomiyi çeşitlendirmeyi hedefliyor. Batı kültürü ve medyasını yakından takip eden Suudiler sinema yasağına rağmen dizileri ve Hollywood filmlerini genellikle evlerinde seyrediyor.

'500 DERİ KOLTUK OLACAK'

AMC CEO'su Adam Aron da verdiği bir röportajda Riyad'daki Kral Abdullah Finans Bölgesi'nde bulunan sinema salonu binasının aslında konser salonu olarak inşa edildiğini belirterek salonda 500 deri koltuk, orkestra için bir bölüm ve balkonların ve mermer tuvaletlerin olacağını söyledi.

© REUTERS/ Reem Baeshen Suudi Arabistan'da sinema yasağının kalkması sonrası film gösterimleri başladı

Aron "Dünyanın en güzel sinema salonu olacağını düşünüyoruz. Dramatik bir bina" yorumunu yaptı.

Çoğunluğu 30 yaş altındaki gençlerden oluşan 32 milyonluk nüfusuyla Suudi Arabistan'da 2030 itibarıyla 2500'den fazla film gösterimi yapacak 350 sinema salonu açılması planlanıyor.

Yıllık bilet satışının ekonomiye yaklaşık 1 milyar dolar katkı yapması umuluyor.

Kültür ve Enformasyon Bakanı Avad bin Salih el-Avad da sinema sektörünün açılmasıyla yeni iş imkanlarının oluşacağı ve ülke ekonomisine katkı sağlanacağını kaydetti.

Veliaht Prens Selman, Kamu Yatırım Fonu'nun 24 Ekim 2017'de Riyad'da düzenlediği ve 60 kadar ülkeden 2500 kişinin katıldığı 'Gelecek Yatırımlar Girişimi' toplantısında, ülkesini 'ılımlı İslam'a döndürme sözü vermişti.