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    İstanbul Taksim meydanı

    İstanbul'da mutluluk sınırı 8 bin TL

    © REUTERS/ Alkis Konstantinidis
    Ekonomi
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    İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeker, "İstanbul’da aylık 7 bin 500-8 bin TL bandına kadar artan gelir mutluluğu artırıyor. Ancak bu noktadan sonra gelir artsa da mutluluk düzeyi değişmiyor. Hatta daha yüksek gelire sahip olanlarda gelir artmasına karşılık mutluluk düzeyi değişmezken, stres faktörünün de yükseldiği gözleniyor" dedi.

    Kokoreç
    © AA/ Arşiv
    'Kokoreç mutluluk kaynağı'
    İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, ‘Mutluluk Ekonomisi' üzerine yaptığı son araştırmasında, İstanbul'da 7 bin 500 kişiyle yüz yüze görüşüldüğünü, mutluluk ile gelir arasındaki ilişkinin araştırıldığını açıkladı.

    ‘İSTANBUL'DA MUTLULUK DÜZEYİ 10 ÜZERİNDEN 5.8'

    Araştırmaya katılanlara genel olarak mutluluk düzeylerini belirtmeleri istendiğinde yüzde 15'inin mutsuz olduğunu, yüzde 48'inin ne mutlu ne mutsuz olduğunu, kendini mutlu hissedenlerin oranının ise yüzde 37 olduğunu aktaran Şeker, "İstanbul'da mutluluk düzeyi 10 üzerinden yapılan değerlendirmede ortalama değer 5.8 olarak saptandı" diye konuştu.

    Prof. Dr. Şeker, uluslararası çalışmalarda sorgulanan günlük deneyimlerin, bu çalışmada da sorgulanarak analiz edildiğini ifade ederek şunları aktardı:

    Mutluluk da kalp kırıklığına yol açabilir
    © AFP 2018/ JOHN MACDOUGALL
    Mutluluk da kalbinizi kırabilir
    ‘YAŞ AZALDIKÇA MUTLULUK DÜZEYİ YÜKSELDİ'

    "Buna göre İstanbullular arasında 'dün kahkaha attım' diyenler yüzde 43, eğlenenler yüzde 48, kendini mutlu hissedenler ise yüzde 52 oranında temsil edildi. Buna karşılık üzgün olanlar yüzde 41, endişeliler yüzde 40, stresli olanlar ise yüzde 44'te kaldı. Mutluluk ile yaş arasındaki ilişkiye bakıldığında ise yaş azaldıkça mutluluk düzeyinin yükseldiği ortaya çıktı. Özellikle 15-24 yaş arası gençler, 40'lı yaşlardakilerle kıyaslandığında göreceli olarak kendini daha mutlu hissediyor."

    MUTLULUK DÜZEYİ AÇISINDAN KADIN — ERKEK FARKI PEK YOK AMA EVLİ — BEKAR FARKI VAR

    Kadınlarla erkekler arasında mutluluk düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Şeker, ancak evli olanların bekarlara göre kendilerini daha mutlu algıladığını söyledi.

    Mutluluk uzun ömür getirmiyor
    © Fotoğraf: University of Oxford
    Mutluluk uzun ömür getirmiyor
    Prof. Dr. Şeker, araştırmaya katılanların gelirleri ile mutluluk algısına ve günlük deneyimine ilişkin sorulara verilen yanıtlar birlikte incelendiğinde, gelir artışının bir noktaya kadar mutluluğu artırmada etkili olduğu, ancak devamında gelen gelir artışının mutluluğu artırmakta yeterli olmadığının görüldüğünü söyledi.

    Uluslararası literatüre uygun bir şekilde sonuç aldıklarını belirten Prof. Şeker, sözlerine şöyle devam etti:

    ‘İSTANBUL'DA YAŞAMANIN MALİYETİNDEN KAYNAKLANIYOR'

    "İstanbul'da aylık 7 bin 500-8 bin TL bandına kadar artan gelir mutluluğu artırıyor, ancak bu noktadan sonra gelir artsa da mutluluk düzeyi değişmiyor. Hatta daha yüksek gelire sahip olanlarda gelir artmasına karşılık mutluluk düzeyi değişmezken, stres faktörünün de yükseldiği gözlendi. Bu durum İstanbul'da yaşamanın maliyetinden kaynaklanıyor.

    Dört farklı ülkeden bilim insanları tarafından yapılan ortak bir araştırma, boş vaktin, insanları paradan daha çok mutlu ettiğini ortaya koydu.
    © REUTERS/ Ints Kalnins
    Boş vakit, insanları paradan daha çok mutlu ediyor
    ARTAN GELİR MUTLULUĞU ARTIRMAKTA YETERLİ OLMUYOR: AİLE, SAĞLIK GİBİ DİĞER FAKTÖRLERİN ÖNEMİ DAHA FAZLA ARTIYOR

    İstanbul'da aylık 7 bin 500-8 bin TL bandı, yaşanabilirlik düzeyini gösteriyor.

    Başka bir deyişle aylık gelir 2 bin TL'den 3 bin TL, oradan 5 bin TL'ye ve devamında 7 bin 500-8 bin TL'ye yükseldiğinde bireyin yaşam standardı belli bir seviyeye ulaşıyor. Bu seviyeye ulaşana kadar artan gelir, mutluluğunun da artmasını sağlıyor. Ancak kabul gören belli bir yaşam standardına ulaşıldığında, artan gelir mutluluğu artırmakta yeterli olmuyor. Aile, sağlık gibi diğer faktörlerin önemi daha fazla artıyor. İstanbul'da bu sınır 7 bin 500-8 bin TL bandında gerçekleşiyor."

    Sınav- Öğrenci
    © AA/
    72 ülke arasında 'en mutsuz' öğrenciler Türkiye'de
    ‘GÖRELİ ZENGİNLİK, MUTLAK ZENGİNLİKTEN DAHA ÖNEMLİ: 8 YERİNE 7 BİN LİRA MAAŞ SEÇİLEBİLİYOR

    Prof. Dr. Şeker, araştırmada bir senaryo sorusu ile göreli zenginlik ile mutlak zenginlik arasındaki ilişkiyi de incelediklerini belirterek, göreli zenginliğin toplum tarafından daha fazla önemsendiğini söyledi.

    Bu bağlamda deneklere, iki iş teklifi aldıklarında hangisini seçeceklerinin sorulduğunu belirten Şeker, şunları aktardı: "Bu tekliflerden ilkinde iş yerinde ortalama maaş 10 bin TL iken 8 bin TL teklif ediliyorken, ikinci teklifte ise iş yerinde ortalama maaş 5 bin TL iken 7 bin TL teklifi sunuluyor. Deneklerin yüzde 73'ünün ikinci teklifi, yani mutlak olarak daha az ama göreli olarak yüksek olan teklifi tercih ettiği görülüyor. Dolayısıyla toplumda bireylerin böyle bir iktisadi kararda rasyonel davranmadığı, etrafındaki ortalama gelire göre kendini konumlandırmak istediği ortaya çıkıyor."

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    Etiketler:
    Gelir, Mutluluk, İstanbul Üniversitesi, Murat Şeker, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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