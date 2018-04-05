Zeybekci'den ABD'ye çelik muafiyeti mektubu

Çelik sektörü temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştiren Zeybekci, sektörün beklentilerini dinlemesinin ardından ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'a mektup gönderdi ve Türkiye'nin çelik ve alüminyuma uygulanan ek gümrük vergilerinden muaf tutulmasına yönelik beklentilerini iletti.
Yetkili, "Çalışmalar Ekonomi Bakanlığı tarafından sürdürülüyor, her türlü girişimde bulunuluyor" dedi.
ABD kısa süre önce çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti. ABD daha sonra Arjantin, Avustralya, Brezilya, Güney Kore, Kanada, Meksika ve ABD'nin en büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği'ni yeni vergilerden muaf tutulacağını açıklamıştı.
Dünyanın sekizinci büyük çelik üreticisi konumundaki Türkiye'nin ABD'ye çelik ihracatı 2017'de 1.12 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) verilerine göre Türkiye'nin toplam çelik ihracatı ise 11.5 milyar dolar.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)