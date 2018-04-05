Peskov: Putin ve Erdoğan, Türk tarım ürünlerinin sevkiyatını konuştu

© AP Photo/ Raad Adayleh Rusya'dan bir Türk şirkete daha domates ihracat izni

Peskov, gazetecilerin Putin'le Erdoğan arasındaki görüşmede Türkiye'den domates sevkiyatının ele alınıp alınmadığı sorusuna 'liderlerin Türk tarım ürünleri sevkiyatını masaya yatırdığı' yanıtını verdi.

Peskov, "Liderler, tarım alanındaki ilişkiler de dahil hızla gelişen ikili ticari-ekonomik ilişkilerin farklı boyutlarını daha geniş bir bağlamda istişare etti" dedi.

Putin ve Erdoğan'ın görüşmesi sonrası Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Rusya'ya domates ihracatı için bir Türk şirketine daha izin vermiş, Rusya'ya domates ihraç etme izni alan Türk şirketlerin sayısı 15'e çıkmıştı.

1 Ocak 2016'da Türkiye'den domates sevkiyatına yasak getiren Rusya, bu yasağı 1 Kasım 2017'de kaldırmıştı.