Et fiyatına yüzde 8, süte yüzde 30 zam

2018'in ilk 3 ayında et fiyatları yüzde 8 zamlandı. Süt ürünleri ise geçen yıla göre yüzde 30 daha pahalı. Öte yandan, işlenmiş gıda grubu yıllık enflasyonu da yüzde 14.42'ye ulaştı.

© REUTERS/ Murad Sezer Türkiye'de zam ve rekor günü

Önceki gün açıklanan yüzde 0.99'luk mart ayı enflasyonu hakkında değerlendirmede bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yüksek enflasyonda et ve süt gibi işlenmiş gıda ürünlerindeki yüksek artışların etkili olduğunu bildirdi. Yapılan değerlendirmede ette üç aylık artışın yüzde 8.05'e çıktığı ve süt ürünlerindeki yıllık artışın da yüzde 30'a yaklaştığı bilgisi verildi.

Birgün'ün haberine göre, Merkez Bankası'nın hazırladığı 'Aylık Fiyat Gelişmeleri' raporunda özetle şu noktalalara dikkat çekildi:

'ENERJİNİN MALİYETİ YÜKSELDİ'

© REUTERS/ Mike Hutchings Elektriğe 3 ayda ikinci zam

Alkol-tütün ve altın grubunun katkısında ise önemli bir değişim olmadı. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamalarına göre enflasyonunun ana eğiliminde düşüş gözlendi.

İşlenmiş gıda fiyatlarındaki olumsuz görünüm sürdü.

'ÇEKİRDEK ENFLASYON GÜÇLÜ KALDI'

© Flickr/ one2c900d Enflasyon beklentileri aştı: Yüzde 10.23

Hizmet grubu fiyatları yüzde 0.53 yükseldi.

Ulaştırma grubu enflasyonu karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığına bağlı olarak gerilerken, diğer hizmetler grubunda ev aletlerinin onarımı ve paket tur kaynaklı baz etkileri öne çıktı.

'KONAKLAMA HİZMETLERİNDE FİYATLAR ARTTI'

© AA/ Orhan Çiçek Şimşek'ten enflasyon yorumu: Meyvelerini almaya başladık

Temel mal grubu yıllık enflasyonu mart ayında 1 puanlık düşüşle yüzde 13.93 oldu. Bu dönemde alt kalemlerdeki aylık fiyat artışlarına karşın, yıllık enflasyon bir önceki yıldaki yüksek baza bağlı olarak tüm alt gruplarda geriledi.

Dayanıklı mal grubundaki fiyat artışında otomobil yüzde 1.44 ile beyaz eşya yüzde 1.12 ile belirleyici oldu.

Temel mal enflasyonu birikimli maliyet etkileri ve talep koşullarındaki seyrin etkisiyle yüksek seviyesini korudu.

'AYARYAKIT FİYATLARI YÜZDE 0.53 YÜKSELDİ'

© AA/ En pahalı benzin Türkiye'de

Belediyelerce belirlenen şebeke suyu fiyatları yüzde 0.73 yükselirken, tüp gaz fiyatları yüzde 0.97 azaldı.

Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu mart ayında 0.10 puan artarak yüzde 10.37 oldu. Bu dönemde yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada bir miktar gerilerken, işlenmiş gıda grubunda yükseldi.

'YILLIK ENFLASYON YÜZDE 30'A YAKLAŞTI'