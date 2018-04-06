Trump'tan Çin'in 'haksız misillemesine' karşı 100 milyar dolarlık yeni hamle

USTR'nin 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. maddesi kapsamında gerçekleştirilen kapsamlı inceleme sonucunda, Çin'in sürekli olarak Amerika'nın fikri mülkiyetini adaletsizce ele geçirmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu hükmüne vardığını belirten Trump, şöyle devam etti: "USTR, incelemesinde tanımlanan uygulamaları ve politikaları kaldırmasını sağlamak amacıyla Çin'e 3 Nisan 2018'de yaklaşık 50 milyar dolarlık gümrük tarifesi getirilmesini önerdiğini açıkladı. Çin hatasını telafi etmek yerine, imalatçılarımıza ve çiftçilerimize zarar vermeyi seçti. Çin'in haksız misillemesi nedeniyle USTR'ye 301. madde kapsamında 100 milyar dolarlık ilave tarifelerin uygun olup olmayacağını değerlendirme ve uygunsa hangi ürünlere vergi uygulanacağını belirleme talimatını verdim."
ABD'nin serbest, adil ve karşılıklı ticareti destekleyecek, Amerikalıların fikri mülkiyetleri ve teknolojilerinin korunmasını sağlayacak görüşmelere hazır olduğunu kaydeden Trump, buna karşın 'adaletsiz ticaret uygulamalarının Amerika'nın çıkarlarını baltalamasına asla izin vermeyeceğini' vurguladı.
ABD ve Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin, geçen ay ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.
Çin, birkaç gün önce Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilere cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararını aldı.
Bu gelişmenin hemen ardından ABD yönetimi, Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle bin 300 Çin menşeli ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.
Genel olarak Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan listede, nükleer reaktörler, toryum ve uranyum bileşikleri, demir-çelik, alüminyum ve bunları içeren alaşım metaller, gaz türbini, fırın, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, laktik maya, bazı ilaç ve aşılar gibi farklı birçok ürün çeşidine yer verildi.
Pekin'in, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi.
Çin'in misilleme listesinin, viski, puro, tütün, dana eti, plastik, buğday, elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, tütün, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi 106 Amerikan menşeli ürünü kapsadığı kaydedildi.
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