Rusya: Ankara planları büyütürse, Türkiye'de yeni nükleer santraller yapabiliriz

Gazetecilere konuşan Novak "Nükleer santral hacmini büyütmek isterlerse, bu yönde niyetimizi belirtiriz. Türkiye önüne yeni planlar koyarsa, bizim de bunda yer alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Novak, Türkiye'nin Akkuyu'nun yanı sıra Japonya ile işbirliğiyle Sinop'ta da bir başka nükleer santral inşa etmek istediğini de hatırlattı.

'PROJENİN DURAKSAMAMASI İÇİN YETERİNCE YATIRIM VAR'

Novak, Akkuyu için yatırımcı bulmadaki gecikmenin projenin inşaatını etkilemeyeceğini, halihazırda 3 milyar dolarlık yatırım olduğunu ve bu paranın inşaatın gerçekleşmesi için yeterli olduğunu vurguladı.

Novak, gazetecilerin yatırımcı arayışında meydana gelebilecek gecikmenin projeyi etkileyip etkilemeyeceği yönündeki sorusuna "Hayır, etkilemez. Halihazırda 3 milyar dolarlık yatırım var. Yani projenin gerçekleştirilmesi için kaynak ayrıldı. Bu sürecin duraksamadan ilerlemesi, inşaatın devam etmesi için çok yeterli" yanıtını verdi.