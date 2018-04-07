Doğuş Holding de borç yapılandırmasına gidiyor

Ülker'in bağlı olduğu Yıldız Holding'in 6 milyar dolarlık borcunun yapılandırma çabasının ardından Doğuş Holding de 5.8 milyar dolar borcu için bankalardan görüşme talep etti.

© REUTERS/ Ruben Sprich Şimşek: Şirketler borç yerine ortak almalı

CNNTurk’te yer alan habere göre Doğuş Holding bankalarla masaya oturdu ve borç yapılandırması istedi. Geçen aylarda da Yıldız Holding’in 10 banka ile masaya oturmuş 6 milyar dolar civarındaki borcunun yeniden yapılandırılması için Yapı Kredi’yi lider düzenleyici banka seçmişti.

Edinilen bilgiye göre Doğuş Holding bankalarla görüşme talep etti ve “Ülker’e yaptığınızı bana da yapın” dedi.

Doğuş Holding’in bu yapılandırma talebi büyük ölçüde şirketlerinin zararları ve kur farkından kaynaklandı. Bir süredir bankacılık kulislerinde konuşulan ‘yapılandırma talebi gelebilir’ söylentilerinin gerçeğe dönüşmesi sonrasında şimdi, gözler bankaların bu talebe karşı nasıl bir yöntem izleyeceğine çevrildi.