TÜSİAD Başkanı Bilecik: Türkiye için kritik noktaya gelindi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, doğrudan yabancı yatırımların zayıf seyrettiği şu dönemde, enflasyonu düşürecek şekilde çalışılması gerektiğini belirterek “Artık Türkiye için kritik, ekonomide güvenin ve inancın yeniden kazanılması gerektiği noktaya gelindi” dedi.

Sözcü’den Sayime Başçı’nın haberine göre Bilecik, TÜSİAD ve Marsh iş birliğiyle her yıl Davos Zirvesi öncesinde açıklanan ‘Dünya Ekonomi Forumu 2018 Yılı Küresel Riskler Raporu’nun sunumunda konuştu.

Büyüme rekorlarının konuşulduğu Türkiye ekonomisinin, finansal kırılganlıkları artırdığına işaret eden Bilecik, bunun getirdiği risklerin de tartışılması gerektiğini aktardı.

'İNANÇ VE GÜVENDE PROBLEM VAR'

Bilecik sözlerine şöyle devam etti:

“Doğrudan yabancı yatırımların zayıf seyrettiği, sıcak paranın da artık gelişmekte olan ülkeleri çok daha riskli görmeye başladığı bir dönemden geçiyoruz. Enflasyonu düşürücü yönde çalışılmalı. Finansal istikrarı güçlendirmek ve güven kazandırmak kritik önemde. İnanç ve güvende problem var.”

Konuşmasında, “Güzel günler zorlu duraklardan geçer” diyerek Yılmaz Güney’i de anan Bilecik, şunları söyledi:

“İki seçeneğimiz var. Ya kötümser olup vazgeçeceğiz ve daha kötüsünün gerçekleşmesine razı olacağız ya da daha iyimser olacağız. Fazla seçeceğimiz yok. Böyle bir ortamda para politikalarında ve mali politikalarda enflasyonu düşürücü yönde çalışılması gerekiyor. Artık Türkiye için kritik bir noktaya gelindi. Ekonomide güvenin ve inancın yeniden kazanılması noktasına gelindi. Hem yüksek hem de sürdürülebilir büyümeyi nasıl başarabiliriz? Sadece reformlarla. Bu yıl reformlarla ekonomi verimliliğini artırmak gerekiyor. Daha yüksek katma değer yaratan bir konuma ulaştırmamız gerekiyor. Bir büyüme vardır, bir de kalkınma vardır. Ekonomik büyüme ekonomik kalkınma için gereklidir ancak yeterli değildir. Çoğunluk her zaman haklı olsaydı dünya aynı kalırdı. Çoğunluğun dediği her zaman doğru değildir.”